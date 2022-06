L'annonce en a été faite, hier, les diplomates des Etats-Unis, de l'État hébreu et des quatre pays arabes entretenant des relations diplomatiques avec l'entité sioniste (Égypte, Bahreïn, Emirats et Maroc) ont convenu à Manama de «renforcer la coopération multilatérale», avec une réunion ministérielle annuelle. Cette initiative anticipe la visite, dans deux semaines, du président américain Joe Biden dont le but essentiel n'est pas de rendre justice au peuple palestinien martyr mais bien de constituer un front contre la «menace iranienne» au Moyen-Orient. Dans cette logique boiteuse, Israël a le beau rôle et il compte déployer tout son arsenal pour convaincre l'Arabie saoudite de rejoindre au plus vite le camp des normalisés. L'enjeu est tel que le sionisme n'avance plus masqué et que Joe Biden himself n'a pas caché son intention de plaider en ce sens, à Riyadh où il est fortement attendu par le prince héritier Mohamed Ben Salmane, dirigeant de facto de l'Arabie saoudite.

Quant au royaume marocain, il a donné des gages probants de son alignement inconditionnel sur la politique d'Israël, le peuple marocain étant le premier à en souffrir, lui dont l'identité, les aspirations et les droits sont plus menacés que jamais. Servile jusqu'à l'indécence, le Makhzen ne compte plus les concessions et s'emploie à donner toujours plus de gages afin de préserver sa mainmise sur un pays où les conditions socio-économiques se sont dramatiquement dégradées et où les Içaba imposent leur diktat.

Cette nouvelle rencontre intervient trois mois seulement après celle tenue en Israël, sous l'égide des Etats-Unis, et où les six délégations participantes avaient indiqué qu'elles avaient conclu une «plate-forme de coopération approfondie en matière de sécurité, d'énergie propre, de tourisme et de santé». Pour ce qui est du tourisme, le Makhzen a pris les devants puisqu'il va envoyer à l'État hébreu des travailleurs chargés de faire fructifier les colonies, implantées illégalement dans les territoires palestiniens occupés. Quant aux énergies propres, il y aurait encore plus à dire mais il suffit d'observer les victimes au quotidien des exactions sionistes à El Qods et en Cisjordanie occupées. Cela n'empêche pas l'adjointe du secrétaire d'État, Antony Blinken, d'affirmer que les diplomates concernés essayent de «construire un nouveau cadre régional de coopération et des initiatives tangibles...», ainsi que «différentes initiatives pour promouvoir la paix». Toute la question est de savoir au profit de qui.