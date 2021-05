Mai 2021 restera dans les annales palestiniennes mais aussi israéliennes. L'Etat hébreu vient de découvrir qu'il n'est pas à l'abri derrière son soi-disant infranchissable Dôme de fer qui n'est pas sans rappeler le mythe éculé de la ligne Bar Lev. Comble de l'indécence, l'Etat sioniste discute avec son allié inconditionnel, les Etats-Unis, des moyens financiers pour la «reconstruction de Ghaza» soumise, pendant onze jours, à plus de 2000 raids aériens et autres bombardements barbares qui n'ont rien épargné. La politique de la terre brûlée est une vieille habitude de l'entité sioniste qui reproduit à l'envi la destruction de Dresde, durant la 2ème guerre mondiale. Aujourd'hui que la Ligue arabe, l'OCI, l'ONU et quelques organisations débattent des moyens de panser les plaies du peuple palestinien martyr, l'etat hébreu se frotte les mains en pensant aux dividendes qu'il entend tirer de ses crimes avant même que n'affluent les investissements nécessaires pour reconstruire ce qu'il a détruit.

Faut-il oublier que telle est la traditionnelle stratégie du sionisme? Tous les 3 ou 4 ans, l'Etat hébreu bombarde et tue à Ghaza, comme en Cisjordanie, Ghaza tributaire d'un blocus criminel depuis 15 ans et la Cisjordanie dont il dévore, pièce par pièce, ce qu'il reste du territoire illégalement occupé. Et tous les 3 ou 4 ans, le revoilà qui salive à l'orée d'un afflux de nouveaux fonds arabes et internationaux dont il exige qu'ils lui soient présentés, sinon confiés. Non content des tributs que lui versent les puissances occidentales et à leur tête les Etats-Unis, il s'enivre à chaque fois de ce bras de fer inégal qui consiste à tout brûler pour en profiter ensuite. C'est dire combien, fort de ce constat, les Palestiniens sont désormais, en droit d'exiger de la communauté internationale que l'on parle, d'abord et surtout, de leur droit à un Etat avec El Qods-Est comme capitale, conformément aux résolutions des Nations unies, condition préalable à la reconstruction de Ghaza dont l'Etat sioniste n'a pas fini d'entreprendre destruction après destruction pour les motifs évoqués. Bien sûr, on peut s'attendre à la levée de boucliers habituelle de l'entité sioniste et de tous ses réseaux d'influence, étatiques et autres, la multiplication des colonies durant les dix dernières années ayant consisté à rendre l'offre de paix arabe «caduque». Mais il incombe à tous les pays membres de la Ligue arabe et à ceux de l'OCI de changer de discours et de balayer, avec force, le prétendu processus d'Abraham qui n'est rien d'autre qu'une enième tromperie sous forme de normalisation, pour signifier à la communauté internationale, dans son ensemble, que l'Etat sioniste a dépassé toutes les limites de la barbarie, au point d'incarner en ce début du XXIème siècle, un Etat qui porte l'étendard de l'apartheid et de l'oppression coloniale en terre sainte.