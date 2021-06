Le sujet était tabou mais il tend, de plus en plus, à devenir un thème crucial du débat, aux Etats-Unis où «l'aide» de l'Oncle Sam à l'Etat hébreu qui travaille à perpétuer sa domination sur la région moyen-orientale suscite quelque intérêt. Pour des Américains de plus en plus nombreux, le fait de qualifier «d'aide» les sommes versées à Israël par leur gouvernement (autour de 3,8 milliards de dollars par an, pour les dix années à venir, stipule un «contrat» négocié et validé par le président Barack Obama, auquel s'ajoutent de très nombreux, et très discrets, avenants dont rares sont ceux qui ont connaissance) doit, désormais, faire l'objet d'un débat transparent et contradictoire. Un vrai pavé dans la mare car l'administration Biden est pieds et poings liés, compte tenu du poids et du rôle du lobby sioniste, largement majoritaire au sein du Congrès. Israël n'est certainement pas un pays pauvre. Si l'on se réfère au dernier classement onusien, il affiche un produit intérieur brut (PIB) de 46 376 dollars par habitant, israélien cela va sans dire, soit le 19ème rang sur les 193 pays que compte l'ONU. L'Etat sioniste se découvre, dès lors, devant l'Allemagne (20ème), le Royaume-Uni (24ème), la France (26ème) ou... l'Arabie saoudite (41ème). Ainsi, les «aides» que les gouvernements américains successifs ont «négociées» avec l' Etat sioniste, durant des décennies, et qu'ils se sont engagés, officiellement, à lui verser sans la moindre contrepartie, n'obéissent à aucune nécessité ni à un quelconque besoin exprimé par les dirigeants hébreux. Elles traduisent, de facto, la dépendance et la soumission de ces gouvernements démocrates ou républicains à un diktat, tacite et contraignant, du lobby sioniste dont la priorité des priorités est d'assurer la suprématie d'Israël, dans un Moyen-Orient fortement surveillé. A ces subsides conséquents, se greffent plusieurs autres formules, censées compléter l'ardoise, comme des fournitures de matériels de guerre, régulièrement assurées, et des sommes allouées, sous divers prétextes, pour contribuer, par exemple, à la poursuite des colonies juives dans tous les recoins du territoire palestinien, dont El Qods-Est et la très convoitée esplanade des Mosquées. Car le leit-motiv de l'Etat hébreu est bien d'effacer jusqu'à l'existence même d'un peuple auquel il impose l'apartheid, comme l'a dénoncé, récemment, l'ONG Human Rights World, déclenchant la fureur du Premier ministre sioniste et celle du lobbysme israélien, tout de go.