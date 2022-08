Plusieurs jours après l'extinction des incendies, réelle ou partielle selon les cas, le bilan tragique n'est pas encore tout à fait cerné. Lundi soir, on comptait 43 victimes des gigantesques feux de forêts qui ont ravagé le nord-est du pays, dont les réserves forestières sont gravement endommagées. Les enquêtes ouvertes pour cerner les véritables causes des différents sinistres ont conduit à l'arrestation de 13 individus soupçonnés d'être les auteurs de certains incendies criminels qui ont, en outre, porté préjudice à 200 blessés dont certains dans un état grave. 14 wilayas du pays ont subi les affres de ces ravages accidentels ou volontaires mais la wilaya la plus éprouvée est sans conteste celle d'El Tarf, à l'extrême nord-est du pays, frontalière de la Tunisie voisine. Compte tenu de la poursuite du processus d'identification des corps, il est clair que le bilan pourrait encore s'alourdir dans les jours qui viennent. Selon des experts, près de 10000 hectares représentant 10% de la superficie du parc national d'El Kala, classé par l'Unesco comme réserve de bio-diversité et abritant certaines espèces d'oiseaux uniques au monde ont été ravagés par les feux. Plus qu'une tragédie, un crime indicible a été commis envers la nature et envers la population de la région, d'une part, et un préjudice incommensurable est également infligé au pays. Certes, chaque été, tout le Bassin méditerranéen est en proie à ce genre de fléau et l'Algérie n'échappe pas au phénomène. D'où l'incontournable question de savoir quelles sont les véritables mesures prises au titre des enseignements tirés après l'immense tragédie de l'été 2021, en Kabylie. De quels moyens les institutions concernées ont-elles bénéficié et sinon, pour quelles raisons et quels justificatifs en sont-elles encore dépourvues? On sait que le phénomène a tendance à s'aggraver, d'année en année, du fait du changement climatique qui implique des sécheresses accrues et des canicules en augmentation exponentielle. Les réponses, ou plutôt l'absence de réponses claires à ces interrogations montrent bien que la situation d'ensemble n'incite pas à l'optimisme et que le parc national d'El Kala risque de disparaître bien plus vite qu'on ne l'imagine. Quant à savoir comment dissiper les équivoques autour des moyens nécessaires pour combattre une menace persistante, il n'y a pas trente-six formules, mise à part celle d'une rigoureuse planification.