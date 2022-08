Manquant d'arguments pour mobiliser le peuple marocain contre l'Algérie, le Makhzen n'a pas trouvé mieux que de convoquer l'islamiste en chef à l'échelle de la planète pour lui commander une fetwa contre l'Algérie. L'homme s'est exécuté en bon sujet et s'est mis à monter ses concitoyens contre un peuple voisin et frère. Le président de l'Union mondiale des savants musulmans, le Marocain Ahmed Raïssouni, n'a pas la simple ambition de dresser deux sociétés l'une contre l'autre. à travers sa casquette transnationale, il espère peser sur la conscience des musulmans du monde entier pour isoler, pense-t-il l'Algérie, et le cas échéant donner un avantage tactique et stratégique au Makhzen dans une éventuelle guerre avec l'Algérie. Les graves propos de l'islamiste amènent à penser que les menaces proférées ne relèvent pas d'une quelconque saute d'humeur. L'homme est un pion sur un échiquier et il le sait parfaitement. Il est missionné pour semer le doute, dans un premier temps, afin de monter ensuite, une opération politico-religieuse d'ampleur internationale. L'objectif est déjà pleinement assumé. Il s'agira de faire de l'Algérie un pays-cible à tous les aventuriers intégristes. L'Union mondiale des savants musulmans dispose, en effet, de milliers de soldats fanatisés, assoiffés de sang et prêts à tout pour revivre l'expérience syrienne, irakienne et libyenne. À travers la sortie de Ahmed Raïssouni, c'est toute la planète intégriste radicale qui se met au garde-à-vous. Elle pense avoir trouvé un nouveau terrain de jeu et est disponible pour être la marionnette de l'alliance makhzano-sioniste. Il n'y a aucune autre explication et Raïssouni et ses amis ne s'en cachent d'ailleurs pas. Ses amis de l'organisation et lui-même ont déjà prêté allégeance à Israël. Son prédécesseur à la tête de l'Union mondiale des savants musulmans, al qaradawi, n'a jamais manqué une occasion pour désigner des cibles pour aider Israël à prospérer au Proche-Orient. L'alliance de cette organisation avec Israël est un secret de Polichinelle. De là à affirmer que le deal passé avec le Maroc est parrainé par l'État hébreu, il n'y a qu'un pas que tout observateur censé franchira sans hésitation. Dans cette alliance criminelle, les Raïssouni et consorts n'hésitent pas à falsifier le Coran et la Sunna pour faire aboutir le projet sioniste. L'Histoire retiendra qu'au XVe siècle de l'Hégire, des «savants» musulmans ont servi Israël et levé une armée de fanatiques pour détruire tous ceux qui refusent le diktat de

l'État sioniste. Mais la même Histoire précisera qu'ils ont tout perdu aux portes de l'Algérie.