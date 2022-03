En capitulant honteusement par son soutien au «projet marocain de faire du Sahara occidental une province autonome», Madrid a ouvert la boîte de Pandore. Au plan interne, c'est un consensus vieux de

47 ans qui vole en éclats, réactivant de profondes dissensions au sein du monde intellectuel, politique, culturel et de la société ibérique. Depuis 1975, les différents gouvernements qui se sont succédé à Madrid ont tous pris le soin de garder une neutralité, même de façade, dans le conflit du Sahara occidental. Ce deal tacite vient d'être rompu et les masques sont tombés. Le débat programmé, demain ou jeudi, à la chambre basse des Cortes Generales, le Parlement bicaméral espagnol, risque d'être très chaud. L'agitation a déjà commencé par la signature de pétitions de partis politiques et de députés très remontés contre le président du gouvernement, Pedro Sánchez, exigeant sa comparution devant le Parlement au sujet du Sahara occidental. Ils réclament «des explications pas des clarifications». Sauf miracle, il ne faut pas s'attendre à un festin dans cette auberge espagnole. Au mieux, on aura droit à une litote du genre « l'Espagne continue à défendre le fait que la solution au conflit du Sahara occidental doit être mutuellement acceptée, et doit s'inscrire dans le cadre des Nations unies en tenant compte, et en respectant, ses résolutions». Un tour de passe-passe pour calmer l'opposition et faire passer la pilule. Entre- temps, l'Espagne est désormais disqualifiée du groupe des amis du Sahara occidental. L'autre grave conséquence de la volte-face espagnole impactera directement les relations internationales, notamment avec l'Algérie. Pays pivot de la rive sud de la Méditerranée, l'Algérie a signifié à plusieurs reprises qu'elle n'acceptera pas de menaces à ses frontières et ne marchandera jamais les droits des peuples à l'autodétermination. C'est un principe immuable de sa politique étrangère antérieure au dossier du Sahara occidental. N'est-ce pas que c'est là une démarche suicidaire que de se mettre sur le dos son plus grand et plus fiable partenaire énergétique? L'Espagne l'a fait! De la sorte, elle attise la tension régionale jusqu'à entraver la mission de Mistura qui a déjà du mal à démarrer. Mais elle n'est pas au bout de ses surprises. Elle a troqué le Sahara occidental contre les deux enclaves Ceuta et Melilla... avec l'assurance qu'il n'y aura plus de vagues d'immigrants. Quel vil marchandage! Illusions madrilènes! Le Makhzen cynique et versatile reviendra tôt ou tard pour revendiquer les deux enclaves. Maintenant que l'arme du chantage semble porter ses fruits, l'appétit vient en mangeant et le Makhzen ne va plus se contenter de merles là où il y a des grives.