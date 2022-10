Voilà plusieurs jours que la France est rivée autour du martyre de l'enfant Lola Daviet, morte à 12 ans sous la torture infligée par une «ressortissante algérienne sans titre de séjour valide». Un prétexte rêvé pour l'extrême droite, en quête de thèmes juteux, mais aussi pour de grands médias audiovisuels qui s'en sont donné à coeur joie. Si Marine Le Pen et Eric Zemmour sont dans leur rôle nauséabond pour «se servir du cercueil d'une gamine de douze ans comme on se sert d'un marchepied», dixit le ministre Dupont-Moretti en réponse à un député qui s'enflammait sur un péril en la demeure, que peuvent bien rechercher ces télévisions qui ressassent, 365 fois et demie par jour, l'identité «algérienne» d'une aliénée mentale? Aussi pitoyables que soient leurs relents, ils n'en constituent pas moins des stigmatisations, voire des accusations putrides. Qu'un Zemmour, tout juste redescendu de sa croix électorale, crie au «francocide», rien de plus pitoyable, en somme. Un écho sans âme du discours de la cheffe du RN qui, elle, joue dans la cour parlementaire où elle accuse le gouvernement de ne «pas mesurer l'émotion dans le coeur du peuple». Toutes ces réactions sont à l'instar des milliers de tweets et autres formes d' «indignation» dont des enquêtes ont révélé, sans surprise, qu'elles puisent leur origine, massivement, chez les militants de l'extrême droite. Ces nostalgiques d'une époque balayée ont la vue courte et ils ne rechignent pas à la besogne quand il s'agit de s'en prendre aux immigrés, aux musulmans et aux...Algériens, de préférence. Décomplexés par la loi Sarkozy sur «les bienfaits» de la colonisation, tels les enfumages, les charniers, les déportations massives, la torture généralisée, les assassinats déguisés en suicide et les conditions infâmes auxquelles était assujettie la population algérienne pendant 132 ans d'oppression et de barbarie, ils poursuivent une vindicte acérée de mensonge, d'amalgame et de cynisme. Leur fiel, leur venin, leur haine sont sans limite. Le danger est réel qui guette les jeunes esprits qui ne savent rien d'une histoire falsifiée, sinon honteusement cachée. Voilà pourquoi le travail de mémoire est essentiel parce qu'il viendra démasquer ces faussaires et ces soudards. Trop de crimes et de mensonges hideux sont commis par les chantres de la colonisation aux «vertus» cardinales. Il faut les renvoyer à leur propre image, hideuse, inhumaine et, en fin de compte, scélérate. Quant à la tragédie de la petite Lola, de tout coeur, nous sommes avec tous ceux qui savent demander «pardon», même pour les actes dont nous ne sommes pas responsables.