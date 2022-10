La famille de la presse algérienne commémore, aujourd'hui, la Journée nationale de la presse coïncidant avec la sortie du premier numéro du journal de la Résistance algérienne. Cette commémoration coïncide cette année avec d'autres événements et anniversaires. L'Algérie célèbre durant cette année 2022 le soixantième anniversaire de son indépendance. Un grand moment dans l'Histoire du pays qui s'est libéré par la conjonction des efforts des Algériens sur le champ de bataille militaire, politique diplomatique et sur le plan de la lutte médiatique. Ce 22 octobre intervient également à la veille de la célébration d'un autre événement médiatique d'importance capitale. Le 28 octobre prochain, l'Algérie fêtera avec orgueil et fierté la date du 28 octobre 1962 qui a vu le recouvrement de la souveraineté nationale sur la Radio et la Télévision algériennes. Une haute symbolique de patriotisme des techniciens algériens qui ont démontré leur capacité à relever le défi d'assurer la transmission des programmes. Un troisième évènement, régional cette fois-ci coïncide avec cette Journée nationale de la presse. Il s'agit du déroulement du 31eme Sommet de la Ligue des États arabes, les 1er et 2 novembre prochain à Alger. Un sommet qui s'annonce exceptionnel tant par le niveau de représentation,que par les décisions attendues et l'ampleur de la couverture médiatique: plus de 500 journalistes entre sites électroniques, journaux, radios et télévisons sont attendus à Alger pour suivre les travaux de ce sommet qui, il faut le dire, aura une résonance internationale. Mais au-delà de ces coïncidences du calendrier, l'Algérie mène une lutte sans merci contre une guerre de quatrième génération. Au moment où l'information est devenue une arme de destruction massive contre les nations. Et au moment où l'Algérie a retrouvé son rôle de leader régional et entame un chantier de la Reconstruction nationale après des années de destruction. La bataille est féroce. La lutte est engagée contre les fake news diffusées de manière systématique avec l'objectif d' atteindre une cible précise: entretenir la fausse idée d'un malaise sociétal, répandre une déprime nationale. De la sorte, on va saper le moral des Algériens qui ne croiront plus à rien. Un plan machiavélique pour masquer les réalisations de l'Algérie qui se relève doucement, mais sûrement après la grave pandémie de Covid-19 et de la violente secousse politique du Hirak. Le message envoyé, hier, par le président de la République se veut un hommage appuyé à toutes les générations de journalistes qui ont lutté et qui sont toujours sur le champ de bataille.