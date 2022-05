Les trois dernières années auront été parmi les plus fiévreuses que l'humanité a traversées depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Une pandémie qui n'a pas son précédent de l'Histoire, une crise économique majeure n'épargnant personne et une guerre aux portes de l'Europe, avec le risque d'un conflit nucléaire généralisé qui pend au nez de l'espèce humaine. Dans ce brouhaha, l'Algérie est impactée au même titre que le reste du monde, avec en plus, un Mouvement populaire gigantesque, inédit et par bien de ses aspects historiques. Ainsi, le pays est entré, disons-le, un peu avant tout le monde, dans la bourrasque socio-économique et politique. Fort heureusement pour les Algériens les bouleversements ont respecté un timing qui les a prémunis de fâcheuses conséquences. En effet, la pandémie aurait pu survenir en plein vide institutionnel, si le pays avait opté pour une phase de transition. De même que la guerre en Ukraine, trouve un État stable et une diplomatie active et acquise aux principes du non-alignement. Disons-le aussi, un pays totalement désendetté et maître de sa décision. L'Algérie a traversé ces trois années, sans dégâts sur sa cohésion nationale, tout en maintenant intacte sa crédibilité à l'échelle du monde. En pleine guerre, dont les conséquences géopolitiques et économiques ne sont plus à démontrer, Alger est l'une des destinations les plus sûres de la diplomatie mondiale, mais aussi des Occidentaux, à la recherche d'un affranchissement de leur dépendance énergétique vis- à- vis de la Russie. Sans que l'Algérie n'ait eu rien à céder sur ses principes, elle demeure un acteur sérieux pour les deux camps qui se font la guerre depuis plus de deux mois. Ses rapports avec les pays membres de l'Otan, comme avec Moscou sont restés cordiaux et même cités en exemple, par les nombreuses personnalités qui ont séjourné dans sa capitale. Contrairement à pas mal d'autres pays, l'Algérie ne subit aucune pression et sa voix est écoutée. En fait, l'excellence de ses relations vient principalement du respect que voue l'ensemble de la communauté internationale à l'Algérie. Cela étant dit, les Algériens qui admettent le rôle et le poids de leur pays sur les scènes régionale et mondiale, en attendent sa traduction sur le terrain des investissements directs étrangers. Ils savent qu'un pays fort par sa diplomatie et son armée doit l'être aussi par son économie. L'un sans l'autre signifie une imperfection manifeste et une preuve de fragilité permanente. En 60 ans d'indépendance, l'Algérie n'a pas encore su transformer ses prouesses diplomatiques en force économique.