L'extrême droite française digère habituellement très mal la vérité historique. Nous en avons eu plusieurs fois la preuve. Il suffirait qu'un président français effleure la responsabilité de l'État dans les nombreux massacres et assassinats perpétrés en Algérie que des personnalités, très connues de la fachosphère française se bousculent sur les réseaux sociaux pour contredire la version historique et retourner l'arme contre tous ceux qui veulent simplement connaître la vérité. Ces nostalgiques d'une Algérie française, disparue à jamais, osent retourner les arguments, jouant avec l'Histoire, pour cacher leur frustration d'avoir définitivement perdu la guerre. Ces voix qui font écho à un passé révolu, défendent un système raciste qui n'existe plus dans les faits. N'importe quel être humain du XXIe siècle ne saurait justifier les horreurs commises par la colonisation. Et pourtant, il se trouve encore des individus, en France, qui persistent à lui trouver quelques aspects positifs.

À quelques jours du 60e anniversaire des accords d'Évian qui ont mis fin à la plus atroce des guerres coloniales, attendons-nous à voir ces loups sortir des bois. Ce seront les mêmes personnages, avec le même discours et leurs éternelles tentatives de falsification de l'Histoire. Ils nous raconteront les villes, les routes, les hôpitaux construits en Algérie. Ils se garderont de préciser que les Algériens qu'ils voudraient appeler indigènes, n'y avaient pas accès. Ils trouveront quelques vieilles femmes pour raconter comment un père ou mari est mort dans un attentat et mettront en évidence ce qu'ils aiment qualifier de «sauvagerie du FLN» et concluront par leur expression fétiche: «Qu'avez-vous fait du beau pays que nous avons laissé?». Ils ont laissé un peuple avec une mortalité infantile effarante, un taux de vaccination proche de zéro, une population analphabète à plus de 90%, des centaines de milliers de bidonvilles, une électrification rurale inexistante. 60 ans après, l'Algérie s'est débarrassée de ces bidonvilles, compte plus de 10 millions d'écoliers et plus d'un million et demi d'étudiants. L'électricité est partout.

Nous célébrerons en Algérie la fin d'une guerre bénie parce qu'elle nous a sortis de la misère, nous a rendu notre dignité et confondu tous les colonialistes. Le 19 mars 2022. Nous fêterons notre victoire sur un apartheid que nous n'avons pas seulement vaincu, mais effacé de la surface de la terre. Dans sa décomposition, des vers en sont sortis... on les nomme: néocolonialistes.