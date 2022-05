Réagissant aux incantations de nombreuses capitales occidentales et d'ONG internationales alarmées par la flambée des prix des céréales, le président russe Vladimir Poutine a estimé que cette «agitation, notamment européenne, autour de l'embargo vis- à- vis du gaz et du pétrole russes, est proprement suicidaire». Qualifiant les sanctions d'insensées, il a observé que c'est en Europe que les prix de l'énergie se sont le plus envolés, plongeant les consommateurs dans une angoisse profonde à laquelle les dirigeants font face...avec la promesse d'un embargo total. «C'est évidemment leur problème», a-t-il considéré, avant d'ajouter: «Nous devons agir de façon pragmatique, tenir tout d'abord compte de nos propres intérêts», face à ces mesures chaotiques. Le chef de l'État russe considère que les changements sur le marché pétrolier sont de nature «tectonique». Et tout en admettant qu'il sera difficile, désormais, de «faire des affaires comme avant», il préconise, compte tenu des nouvelles conditions, de «construire toute la chaîne jusqu'au consommateur final». En somme, la Russie est appelée à «améliorer sa logistique» et imposer le règlement de ses livraisons à l'étranger en roubles, quitte à les suspendre, comme cela vient d'être fait pour certains pays. Anticipant les réactions et les sanctions des pays occidentaux, bien avant le début de l'opération spéciale en Ukraine, le 24 février, la Russie observe avec attention les soubresauts qui agitent les 27 États de l'UE, incapables de parvenir à une position commune sur la réduction de leur dépendance aux hydrocarbures russes, si ce n'est la promesse d'un arrêt «progressif des achats» de pétrole. Certains pays sont carrément hostiles à la démarche, convaincus qu'elle va impacter négativement leur économie et déclencher un vaste mécontentement populaire. Ce qui n'empêche pas les Etats-Unis de pousser à la roue et d'exiger, sans cesse, davantage pour acculer la Russie dans ses derniers retranchements. Budapest a, ainsi, calculé que la suspension des achats de pétrole russe signifie un coût exorbitant de 15 à 18 milliards d'euros. La situation est telle que la menace d'une crise alimentaire aiguë semble inévitable, depuis que l'Inde a interdit l'exportation de son blé, voici quelques jours. La Russie et l'Ukraine étant parmi les plus gros fournisseurs de céréales et le conflit impliquant une forte baisse de leurs stocks, le monde va devoir gérer un choc bien plus dramatique que les chocs pétroliers précédents. D'où les nombreux cris d'alarme dont la portée demeure, pour le moment, sans effet.