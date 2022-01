Le constat paraît consternant. L'intervention militaire française au Sahel est «couronnée» par un échec évident. En témoigne la mésaventure, début décembre dernier, d'une brigade de ravitaillement de la force Barkhane, partie de Côte d'Ivoire pour se heurter à des manifestants hostiles, au Burkina, puis au Niger, avec la mort de certains d'entre eux. C'est là le signe d'une présence décriée et rejetée comme un fait néocolonial insupportable. La mémoire d'une mainmise française, depuis des décennies, en Afrique et, notamment, au Sahel, exacerbe un sentiment d'hostilité. Le maigre bilan de la lutte antiterroriste, conjugué au douloureux souvenir de l'oppression coloniale, aiguise les réactions anti-françaises, clairement affichées au Mali, mais aussi au Burkina et au Niger. Durant cinq décennies, l'ancienne puissance coloniale s'est évertuée à maintenir des pays, devenus indépendants, sous sa domination politique et économique, avec des dirigeants choisis et soutenus par Paris. Elle a mené, pour cela, une quarantaine d'interventions militaires, au Congo, au Rwanda, au Gabon, en Côte d'Ivoire et autres terrains de chasse, jusqu'à faire paraître certains Etats comme des départements d'outre-mer. Ancrés dans une démarche néocoloniale évidente, les dirigeants français ont entrepris des opérations Serval et Barkhane, sous prétexte de lutte antiterroriste. C'était oublier que toutes ces interventions militaires en Afrique noire relevaient, au regard des peuples de la région, d'une volonté de contrôler les anciennes colonies et d'en exploiter les ressources. Cette volonté de puissance a duré jusqu'aux années 2000 mais le contexte international a évolué, sous l'effet de la mondialisation, de la crise économique et d'un multilatéralisme accéléré, de sorte que la stratégie a périclité, engendrant une vague de colères et de rejet chez des peuples aux attentes et aux impatiences accrues. Au Sahel, les forces Barkhane, Takuba, Minusma, G5 Sahel et autres contingents américains ont montré leur limite face à des groupes terroristes qui martyrisent ces populations et épuisent leur résistance. D'où un ressentiment extrême envers les prétendus «boucliers antijihadistes» qui affichent des moyens énormes et des résultats insignifiants.