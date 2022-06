La diplomate américaine Stephanie Williams est un acteur prépondérant en Libye où elle a été confirmée par le SG de l'ONU, Antonio Guterres, comme «conseillère spéciale», en décembre dernier. Elle est, de fait, la cheffe de la Manul, aux côtés du Zimbabwéen Raideson Zenenga, coordinateur. De par son statut, elle échappe au contrôle du Conseil de sécurité de l'ONU et, donc, au veto de certains membres. D'où les crispations lors du renouvellement du mandat de la Manul, ramené de six à trois mois, et les controverses sur la nomination d'un envoyé spécial, Jan Kubis ayant démissionné fin 2021. Pour Moscou, la diplomatie de Mme Williams «n'est pas transparente» alors que la Russie et les Etats-Unis ont des positions divergentes sur le terrain. Guterres avait trouvé le moyen de passer outre le Conseil de sécurité en imposant la diplomate américaine. Malgré sa pirouette, la situation reste compliquée avec Bachagha désigné Premier ministre. Chassé de Tripoli, son gouvernement «travaille» à Syrte tandis que le GNA de Dbeibah est ancré dans la capitale pour des «élections» courant juin. Ces luttes de pouvoir servent les intérêts de Khalifa Haftar qui garde sa mainmise sur l'est du pays. Deux de ses fils, Saddam et Khaled Haftar, commandent les principales brigades de l'ANL, avec d'autres membres de la famille, promus généraux, tandis que le troisième, Belkacem Haftar, joue les émissaires auprès des capitales étrangères. En éliminant toutes les voix contestataires, le maréchal entend parvenir à ses fins, secondé par le plus proche des confidents, Aoun el-Ferjani, ex-responsable des Renseignements d' El Gueddhafi et actuel chef de la police et des prisons militaires. Dans ce bourbier effervescent, Stephanie Williams a réussi à s'imposer après la démission de Ghassan Salamé, prenant la barre de la Manul. Sans doute n'est-elle pas parvenue à concrétiser sa feuille de route, le 24 décembre 2021, mais elle garde une influence réelle auprès des parties libyennes et des puissances qui les actionnent. Diplomate arabophone, elle maîtrise le dossier du Moyen-Orient qu'elle «suivait» pour le compte du Bureau des affaires du Proche-Orient, au département d'État américain. Elle fut, aussi, conseillère principale sur la Syrie, cheffe adjointe de la mission américaine en Irak, en Jordanie et à Bahreïn. Ses efforts seront-ils aboutis? Une question sans réponse, à vrai dire, car il semble que le statu quo ante soit de mise, au grand désespoir du peuple libyen.