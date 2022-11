Le sujet est critique tant les émotions et, parfois, les passions sont présentes, au détriment de la lucidité. Les jeunes footballeurs de la communauté à l'étranger qui commencent à défrayer la chronique sportive et susciter un intérêt des recruteurs et clubs de l'Hexagone doivent souvent redoubler de prudence et de réflexion. Par-delà les pressions familiales et environnementales, il leur faut prendre en compte un contexte marqué par le racisme, souvent masqué, et un contexte de chantage suivi de sanction pour peu qu'ils manifestent d'emblée leur enthousiasme envers le maillot vert. Combien d'entre eux qui étaient flamboyants et promis à un avenir radieux ont-ils été sacrifiés sur l'autel des intérêts sordides et de la xénophobie ambiante qui caractérise, d'ailleurs, autant la société que le sport. Malheureusement, les médias nationaux ont une fâcheuse tendance à tirer sans crier gare sur tous ceux qui se voient contraints et forcés de gérer les risques encourus et s'efforcent de manoeu-vrer en terrain miné, au nom de leur ambition légitime. Ils font mine d'ignorer que les employeurs disent toujours combien ils tiennent à afficher, au regard de l'opinion publique, le côté mécène exempt de tout reproche. Aussi, certains n'hésitent pas à les jeter en pâture à la vox populi, au point que la stigmatisation finit, tôt ou tard, par saper leur dignité. Et c'est indigne car personne n'a le droit de s'autoproclamer juge au nom d'un monopole du patriotisme. Quand on est très en-deçà des réalités amères qui caractérisent la vie de la communauté à l'étranger et, notamment de sa jeunesse, on doit réfléchir à deux fois avant de couper l'herbe sous le pied de ces jeunes pousses, parce que leur choix initial dérange. En se livrant à ce genre de procès d'intention, sans en mesurer les tenants et les aboutissants, on ne sert nullement la cause qu'on prétend servir et on ne fait qu'apporter de l'eau au moulin de ses détracteurs outre Méditerranée. Des exemples existent et prouvent combien il est malsain de mener de telles attaques, y compris envers les plus brillants d'entre eux qui ont tant de mal à s'imposer et à imposer leur allégeance véritable, tant dans les premières années de leur carrière qu'au-delà. L'opinion publique, quant à elle, finit toujours par découvrir les raisons des manipulations et des convoitises au nom desquelles on n'hésite pas à tenter de briser de jeunes talents, a priori sous le prisme impitoyable de leur club et de la société d'accueil en général.