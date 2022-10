Quelle sécurité alimentaire pour le Monde arabe? Son destin alimentaire étant étroitement lié aux pays étrangers, quelle sera la place future qu'occupera le conglomérat arabe sur un échiquier géopolitique très mouvementé? En proie à de nombreux conflits internes et à une raréfaction de leurs ressources naturelles, les pays arabes courent une sérieuse menace alimentaire.

Au moment où le monde célèbre la Journée mondiale de l'alimentation, le 16 octobre de chaque année, l'une des questions cruciales inscrites à l'ordre du jour pour être abordée lors du Sommet arabe à Alger sera celle de la sécurité alimentaire. Les répercussions de la pandémie de Covid-19 sur l'économie mondiale, le dysfonctionnement des chaînes d'approvisionnement de divers produits et la conjoncture géopolitique internationale sont de nature à pousser les Arabes à affronter ces défis en tant que groupe. Une démarche commune s'impose comme une option stratégique si les dirigeants arabes aspirent réellement à atteindre la sécurité alimentaire. Une performance qui n'est pas impossible puisque le cadre et les mécanismes de cette option commune existent: il suffira aux pays arabes d'exporter au mieux les avantages que leur offre la Grande zone arabe de libre-échange (Gzale). Ils pourront ainsi bénéficier des avantages de ce mécanisme à travers des projets agricoles conjoints. Mais encore faut-il que la volonté politique existe entre tous ces pays. C'est cette mutualisation des efforts que se propose d'accomplir l'Algérie à travers le prochain Sommet arabe. Le dossier a tout d'une urgence qui ne saurait attendre, car il y va de la nourriture des populations arabes. Dans une allocution prononcée à l'ouverture du Conseil économique et social de la Ligue arabe (Cesa) au niveau de la réunion ministérielle préparatoire au 31e Sommet arabe, à Alger, le secrétaire général de la Ligue arabe Aboul Gheit a averti que «les indicateurs de sécurité alimentaire dans les pays arabes ont reculé de façon inquiétante, non seulement à cause de la pandémie et de ses répercussions, mais aussi en raison de plusieurs facteurs et l'accumulation de nombreux problèmes». Aboul Gheit n'est pas le seul à donner l'alerte. Avant lui, un rapport de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a fait remarquer que la faim continue de s'aggraver dans les pays arabes. Selon le même rapport, près de 141 millions de personnes sont menacées par l'insécurité alimentaire. Principales causes de la faim, les conflits ne manquent pas dans le Monde arabe. Jamais la région n'en a connu autant: la Libye, la Syrie, l'Irak, le Liban, le Soudan et le Yémen...