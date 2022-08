De nouveau endeuillée par une série d'incendies ravageurs, l'Algérie panse ses plaies. Seuls le courage et l'abnégation des soldats du feu, pompiers, gardes forestiers et militaires confondus, ont permis de limiter les dégâts, hélas dramatiques. 37 morts et des centaines de blessés, certains brûlés au second et troisième degré, constituent un bilan qui rappelle au pays un précédent été meurtrier. Deuil et souffrance sont encore revenus, alors que partout dans le monde les sirènes d'alarme retentissent pour mettre en garde contre la catastrophe du changement climatique dont la planète est gravement affectée. C'est la raison pour laquelle l'Algérie n'est pas la seule à vivre ces journées de braise et de tourmente, d'autant plus terribles que les moyens restent encore indigents par rapport aux années 1980. Le président Tebboune est en première ligne et pousse le gouvernement à prendre la mesure des enjeux et des défis tant il devient urgent de remettre l'action étatique sur les rails. Trop longtemps dévoyée et cyniquement exploitée à des fins claniques, voire personnelles, cette action commande qu'un audit général soit entrepris qui englobe les secteurs névralgiques dont dépend la sécurité et la bonne gouvernance du pays. Des bilans fallacieux sont, encore de nos jours, présentés par-ci par-là, donnant à prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. L'incurie et le clanisme sont encore de la partie dans certains secteurs et non des moindres. Comme les écuries d'Augias, il faudrait un travail herculéen pour nettoyer tous les rouages qui persistent à entraver, sinon saborder les efforts du chef de l'État et parmi lesquels la bureaucratie constitue le frein majeur. Comme l'an dernier, la population a fait preuve d'une généreuse solidarité avec les sinistrés et cet élan spontané est tout à son honneur. Mais le geste citoyen est une chose et l'action étatique en est une autre. Faut-il encore d'autres tragédies pour prendre les mesures indispensables et conjuguer les efforts nécessaires afin de mobiliser les moyens en adéquation avec les exigences manifestes de catastrophes désormais récurrentes? La question est posée et la réponse interviendra, peut-être, lorsque de nouveaux drames viendront rappeler que le pays a les potentialités nécessaires pour se prémunir et que seules lui font défaut la planification et la convocation des instruments adéquats. Voilà pourquoi, aujourd'hui, le président Tebboune exhorte, à juste titre, à une «libération des initiatives et des énergies».