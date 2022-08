L'Algérie historique compte d'innombrables martyrs. Ce pays a été abreuvé par le sang de ses enfants. Chaque bataille, chaque insurrection, chaque manifestation populaire amenait ses bataillons de chouhada. Il peut paraître un peu trop lourd pour un étranger d'entendre toujours les Algériens évoquer leurs martyrs, mais le fait est que rien n'a été offert au peuple. Il a tout le temps bataillé pour vivre et comprend donc le prix d'une vie. Ceci expliquant cela, c'est l'amour de la vie qui pousse les Algériens à trop parler de leurs chouhada, morts pour que la collectivité puisse goûter à la liberté véritable. Les Algériens ne portent pas leurs martyrs comme un fardeau. Ce sont leurs étendards et le monde entier les a vus invoquer ces hommes et ces femmes qui se sont sacrifiés pour l'indépendance de leur pays. Cette évocation ne relève pas d'une attitude passéiste pour la simple raison que même après l'indépendance, l'Algérie a dû faire face à des épreuves difficiles et vu des citoyens se sacrifier pour la survie de la nation.

La décennie 90 illustre parfaitement le sens patriotique d'un peuple tout entier contre la horde terroriste. Les enseignants, les agents de la Protection civile, les médecins, les policiers, les militaires, les journalistes, les artistes...bref, tout ce que comptait la nation comme forces vives a affronté la bête intégriste et refusé de céder à la terreur, par laquelle elle pensait le mettre à genoux. À chaque lever du jour, les Algériens avaient en tête le million et demi de martyrs et sortaient de chez eux, luttant avec pour seules armes leur courage et leur patriotisme. Très nombreux sont morts parce qu'ils se rendaient à leur travail, contre les injonctions des terroristes. D'autres sont morts en combattant dans le maquis.

Lorsqu'en août 2020, Djamel Bensmaïl s'est rendu à Larbaâ Nath Irathen pour combattre le feu qui ravageait des villages entiers, il y est allé en combattant. Il est mort exécuté par une horde d'assassins qui poursuivaient le même objectif que l'armée coloniale et les terroristes intégristes. Djamel est véritablement un martyr. Tous les Algériens le considèrent comme tel. Ils ont eu raison de suivre les propos patriotiques de son père. Celui-ci connaît parfaitement la valeur de la vie et le poids de la mort, lorsque celle-ci a été causée avec l'intention d'en provoquer des milliers d'autres, sur plusieurs années.

Les Algériens qui sortaient unis plus que jamais après un Mouvement populaire historique savent mesurer l'étendue d'un sacrifice pour la nation, lorsqu'ils en voient un.