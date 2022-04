Alors que le conflit armé entre la Russie et l'Ukraine atteint son paroxysme, l'approvisionnement en gaz naturel est au centre des plus importantes inquiétudes européennes largement dépendantes de Moscou. Membre actif du marché gazier, l'Algérie se retrouve de fait au coeur des enjeux géopolitiques. De la périphérie, elle passe au centre au moment où toutes les cartes sont rebattues. Depuis ces derniers mois, elle est devenue une destination incontrôlable pour les chancelleries occidentales. Un flux diplomatique a pris pour direction Alger où il devait s'enquérir des dernières décisions et des orientations du président Abdelmadjid Tebboune. Le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares, est arrivé en janvier, un mois plus tard, c'est le ministre italien des Affaires étrangères qui a été reçu à Alger. Luigi Di Maio a été suivi en mars, par la secrétaire d'État-adjointe américaine, Wendy Sherma, ainsi que le ministre portugais des Affaires étrangères, Augusto Santos Silva. L'arrivée du secrétaire d'État américain Antony Blinken, le 30 mars dernier à Alger, est loin de clôturer cette valse diplomatique au moment où Ramtane Lamamra est annoncé, vers le mois de juin, au département d'État US. Sans nul doute, le principal moteur de ces visites est le rôle de l'Algérie en tant que fournisseur d'énergie aux Européens. Ces derniers cherchent des assurances voire même une éventuelle augmentation des livraisons. Prise dans l'étau russe, la vieille Europe se débat. Le gaz redistribue les rôles et les rapports de forces: tous les ordres internationaux de l'histoire moderne ont été fondés sur une ressource énergétique: l'Empire britannique a été bâti au XIXe siècle sur le charbon et c'est le pétrole qui fut au coeur du «siècle américain». Le tour est au siècle du gaz et des énergies propres. Réagissant à ce bouleversement, l'Algérie actionne sa diplomatie par un processus de redéploiement régional après plusieurs années d'effacement. Elle a élaboré une stratégie énergétique internationale à grande échelle qui vise à se positionner sur le marché du gaz en tant que producteur stable et fiable. Cette démarche a été esquissée par le président Abdelmadjid Tebboune lors de la visite qu'il a effectuée en février dernier au Qatar. De cette nouvelle conjoncture mondiale, le chef de l'État entend tirer son épingle du jeu. L'Algérie a une histoire, une expérience, une fiabilité et un avenir dans le monde énergétique. Un levier diplomatique et stratégique qu'elle veut préserver. «Mon pays est reconnu pour être un distributeur et un fournisseur fiable de gaz naturel depuis plus d'un demi- siècle et il compte le rester», a affirmé le président Tebboune dans son allocution devant les participants aux travaux du 6e sommet du Gecf au Qatar.