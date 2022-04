À l'ombre d'une pandémie de Covid-19 et d'un conflit en Ukraine dont les conséquences économiques seront ressenties plusieurs mois, la France est aujourd'hui appelée à voter pour le premier tour d'une présidentielle à nulle autre pareille. Malgré les apparences, dès lors que les sondages donnent un remake du duel de 2017 entre le président sortant, Emmanuel Macron, et la candidate de l'extrême droite, Marine Le Pen, il s'agit d'un scrutin marqué par une réelle incertitude, à la fois due à une conjoncture où l'abstention est donnée comme la plus forte depuis des décennies, et où le nombre des «indécis» s'est considérablement accru, au gré des diverses crises que le pays a traversées, notamment celle des Gilets jaunes.

Un autre couac est intervenu, ces derniers jours, lorsque les partis indépendantistes de la Corse, qui a vécu de fortes tensions au lendemain de la mort d'un militant, Yvan Colonna, ont décidé d'appeler au boycott du scrutin. Corsica Libera et Core in Fronte, les deux partis qui ont, chacun, un et six élus, sur les 63 que compte l'Assemblée de l'île, ont exhorté «tous les Corses qui se reconnaissent dans l'idée nationale à ne pas se rendre aux urnes». Un appel qui risque de peser quelque peu, au soir du premier tour, alors que ses auteurs déplorent un «mépris de Paris à l'égard du peuple et de la démocratie corse». Le gouvernement français a eu beau multiplier les gestes d'apaisement, allant jusqu'à proposer des négociations sur une «possible autonomie» de l'île, rien n'y fait et, comme en 2017, il y a fort à parier que le taux d'abstention en Corse tournera, encore, autour de 35,98%.

Il n'empêche, en bonne logique, sont attendus, ce soir, le président sortant, Emmanuel Macron, et sa rivale de longue date, porte-étendard disputé de l'extrême droite, Marine Le Pen, pour un second tour répétitif qui aura lieu le 24 avril prochain. Sauf coup de tonnerre, dans le ciel de France et de Navarre, les électrices et les électeurs n'auront d'autre choix que de faire contre mauvaise fortune bon coeur en déposant un bulletin destiné non à plébisciter un candidat mais à en écarter un autre. Et ce sera une impression de déjà-vu, au bout de laquelle les attentes et les aspirations d'une population éprouvée par la lente et inexorable érosion du pouvoir d'achat et un climat international des plus incertains, seront mises, une fois de plus, à rude épreuve.