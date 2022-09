Les tensions entre la Russie et la coalition occidentale ont atteint le stade du paroxysme, avec une pluie de sanctions inédites qui ont eu l'effet exactement contraire puisque la Russie a engrangé plus de

600 milliards d'euros avec la vente de ses hydrocarbures depuis l'opération militaire spéciale lancée en Ukraine. Il ne se passe pas une semaine sans que les Etats-Unis n'annoncent une nouvelle livraison d'armes à Kiev, l'Ukraine ayant reçu plus d'une centaine de milliards de dollars en armement aussi bien de la part de Washington que de ses alliés européens. Or ces derniers doivent faire face à l'effet boomerang des sanctions malencontreuses qui ont conduit Moscou à suspendre les livraisons de gaz par paliers successifs, les gazoducs Nord Steam 1 et 2 étant pratiquement à l'arrêt et la plupart des pays membres de l'UE se retrouvant en proie à de graves inquiétudes sur l'hiver qui s'annonce des plus problématiques. Non seulement, la leçon qui découle de cette situation désastreuse pour une Europe condamnée à un froid sibérien dans quelques mois, sauf retournement de situation exceptionnel, n'a toujours pas été tirée mais la fuite en avant se poursuit qui consiste à «durcir les sanctions» en laissant croire à un effondrement inéluctable de l'économie russe dans quelque temps. Une économie désormais tournée vers les marchés sûrs de la Chine, de l'Inde et de l'Iran et donc assurée de poursuivre sans la moindre difficulté son expansion remarquable.

Et c'est dans ce contexte que le rapprochement, annoncé en février dernier, à Pékin, par les présidents Xi Jinping et Poutine, va se confirmer dans quelques jours, les deux chefs d'État devant se retrouver en marge d'un sommet régional, en Ouzbékistan. Ce sera la première sortie du président Xi Jinping depuis 2020 et elle va être consacrée à la démonstration de la solidité des liens qui unissent désormais la Russie et la Chine, conformément au partenariat stratégique déjà conclu. «Dans moins de 10 jours, une nouvelle rencontre de nos dirigeants aura lieu au sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai» (OCS), a déclaré l'ambassadeur russe en Chine, Andreï Denissov qui a ajouté que les deux Présidents «ont beaucoup de choses à se dire, tant sur les questions bilatérales que sur les problèmes internationaux». Le sommet de l'OCS, prévu les 15 et 16 septembre dans la ville de Samarcande (sud-est de l'Ouzbékistan), fière de ses nombreux monuments historiques et de sa position sur l'ancienne Route de la soie sera l'occasion pour Poutine et Xi de confirmer leur démarche commune visant à renforcer le contrepoids à l'influence occidentale non seulement en Asie mais également en Afrique et au Moyen-Orient. La nouvelle ère internationale à laquelle ils ont tous deux appelé, en février dernier, a bel et bien commencé.