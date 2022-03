Face à une vague de commentaires et d'analyses qui tendent majoritairement à souligner que ce qui se passe en Ukraine n'est en rien comparable avec «l'Irak ou l'Afghanistan», les internautes du Monde arabe multiplient, depuis quelques jours, des cris d'indignation et de colère et dénoncent des comparaisons «malheureuses» entre des malheurs qui touchent «une nation civilisée» et «une région moyen-orientale» enracinée dans des guerres permanentes. Ce sont là, disent-ils, des propos «racistes», et ils prolifèrent sur les télévisions françaises, américaines et britanniques, jusqu'à contraindre certains médias à présenter des excuses. Les paysages d'une bataille, sous toute latitude, sont identiques, dans leurs violences et souffrances mais le traitement médiatique n'est malheureusement pas le même. Il suffit de se référer à la manière dont les quelque 500 000 réfugiés ukrainiens sont accueillis à bras ouverts et de se rappeler dans quelles conditions l'ont été les réfugiés syriens, irakiens et afghans, accueillis par des alarmes sur les «nouvelles invasions de migrants». Telle est la frilosité d'une Europe, en proie à de vieux démons qui attisent les sentiments de haine et de xénophobie, ciblant systématiquement certains réfugiés. Si l'élan envers les Ukrainiens est exemplaire par sa spontanéité et son intégralité, il n'en constitue pas moins un fait révélateur qui provoque un choc légitime dans les régions qui ont souffert et continuent de souffrir d'un racisme sélectif. Cette déshumanisation de la conscience européenne a de quoi interpeller les consciences car elle met en évidence un deux poids, deux mesures envers des populations vulnérables. L'envoyé spécial de CBS en constitue l'exemple le plus triste, lui qui déclarait vendredi dernier: «Ce n'est pas (...) l'Irak ou l'Afghanistan. C'est une ville relativement civilisée, relativement européenne (...) où on ne se serait pas attendu à ça.». Il n'est pas le seul, d'autres en France et au Royaume-Uni ont rivalisé d'ardeur sur ce même registre et des excuses tardives ne sont rien d'autre qu'un effort maladroit pour se dédouaner, après avoir affiché ses convictions profondes. Est-ce avec ce genre de couverture raciste que les médias occidentaux pourront, un jour, mesurer l'amertume des Palestiniens face à l'apartheid sioniste? «On découvre que le droit international existe encore. Que les réfugiés sont les bienvenus, en fonction d'où ils viennent. Que la résistance à l'occupation est non seulement légitime mais, aussi, un droit», ironise, à juste titre, le directeur de Rabet, une plate-forme pro-palestinienne.