Plusieurs formations indépendantistes dont le Front de Libération Nationale Kanak Socialiste (FLNKS) ont prévenu, mardi dernier, qu'ils ne se sentiront pas concernés par le résultat du référendum sur l'indépendance, fixé unilatéralement par Paris au 12 décembre prochain, malgré leur protestation et leur demande d'un report nécessaire à une véritable campagne pour un scrutin décisif quant au sort de la Nouvelle- Calédonie. Les formations indépendantistes ont diffusé leur mot d'ordre de non-participation, alors que les «loyalistes» et autres partisans du maintien dans le giron français se frottent les mains, convaincus que la dernière joute électorale leur sera profitable. «Nous, les partisans du oui (à l'indépendance), souhaitons que cette ultime consultation de l'accord de Nouméa se déroule dans un climat serein et apaisé (...), ce ne sera pas le cas», si la date du 12 décembre est imposée, ont plaidé, devant les médias, les responsables du FLNKS et leurs partenaires, réunis au sein d' un Comité stratégique indépendantiste de non-participation. Ils ont averti que, dans ces conditions, ils ne «respecteront pas le résultat» et que «si nécessaire, ils «pointeraient, devant la communauté internationale, les manquements d'un Etat (la France) qui ne tient pas parole».Les indépendantistes ont, en outre, qualifié leur décision d' «irrévocable», assurant qu'ils ont arrêté leur démarche le 20 octobre dernier, et qu'ils ont informé la population de rester en marge des opérations de vote. En outre, ils ont refusé de transmettre le matériel de propagande, requis pour la campagne, à la commission chargée du contrôle. La date du 12 décembre a été prise, le 20 octobre, à Paris par le gouvernement français, en l'absence d'un consensus entre les «loyalistes», qui s'en félicitent, et la coalition conduite par le FLNKS. Celle-ci a, depuis, répété «ne plus se sentir engagée» par le calendrier défini en mai 2021, prévoyant une période de transition de 18 mois, avant un référendum ultime en juin 2023. Le gouvernement français a affirmé, la semaine dernière, que la décision sera prise dans les «dix jours» avec, pour seul critère, la situation de pandémie du coronavirus. C'est là une manière «subtile» d'évacuer l'essentiel des engagements pris dans le cadre du processus de décolonisation découlant de l'accord de Nouméa, en 1998, avec comme étapes parcourues deux référendums intervenus en 2018 et en 2020, par lesquels la revendication des indépendantistes a échoué, à raison de 56,7% puis 53,3% en faveur du maintien de la Nouvelle-Calédonie dans le giron du colonisateur.