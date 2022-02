«La démocratie est une école et une affaire de société» a résumé le chef de l'Etat, Abdelmadjid Tebboune, lors de l'entretien périodique avec des représentants de la presse nationale. Si «l'opposition et la liberté d'expression sont garanties par la Constitution», les tentatives de semer la discorde ou d'attenter à la sécurité du pays ne sont et ne peuvent être en aucun cas des «droits», comme le prétendent certains. Ainsi, l'exemple le plus probant concerne tout acte hostile à l'ANP qui est la colonne vertébrale du pays, un et indivisible. «La construction de la démocratie, dit Tebboune, passe par une liberté d'expression réelle et responsable et non pas la liberté de sabotage» dont usent les facteurs du chaos, souvent aux ordres de forces occultes. Vitrine de cette liberté, les «plus de 8000 journalistes et plus de 180 journaux nationaux imprimés, sans paiement des frais y afférents, ainsi qu'une vingtaine de chaînes de télévision considérées comme nationales, alors qu'elles ne sont pas légalement réglementées» prouvent la tolérance de l'Etat mais le temps est venu de mettre de l'ordre. «Les choses vont bientôt changer, car, d'ici un mois, la nouvelle loi sur l'information, qui régit le champ audiovisuel en Algérie, sera promulguée», a révélé le président Tebboune qui a, en outre, évoqué la transparence dont a besoin le champ politique. Si l'opinion publique s'avère particulièrement sensible aux mesures telles que le gel des taxes sur certains produits, la réduction de l'IRG pour protéger le pouvoir d'achat des citoyens, un des soucis majeurs du chef de l'Etat, ou l'entrée en vigueur, début mars, de l'allocation - chômage, entre autres batteries de mesures sociales, il n'en demeure pas moins que ces mesures, «sages et positives», s'articulent avec d'autres, tout aussi importantes, sur le front des relations internationales. L'Algérie est confrontée, depuis des mois, à des attaques insidieuses qui testent sa capacité de résilience. Ainsi, avec le royaume du Maroc, non seulement les choses ne se sont pas améliorées, «au contraire, elles se sont aggravées», souligne-t-il, en référence aux attaques incessantes de la diplomatie marocaine, soutenue par Israël, et au trafic de drogue en constante augmentation. Outre la relative embellie avec la France qui se prépare à la présidentielle d'avril prochain, l'occasion de dissiper le doute sur la tenue du sommet arabe d'Alger a été mise à profit, Tebboune évoquant le mois de Novembre prochain, si cher au coeur de tous les Algériens.