C'est une mini-révolution dans le transport aérien et maritime qu'a annoncée, hier, le ministre des Transports, Aïssa Bekkaï. Evoquant le dossier de l'investissement dans le domaine du transport maritime et aérien, Bekkaï a fait état de «l'octroi de 15 accords de principe pour des licences dans le domaine de l'aviation et 11 licences dans le secteur du transport maritime de marchandises et de voyageurs». Ces accords ne constituent pas une autorisation définitive pour ces projets, a affirmé le ministre, soulignant que l'entrée en vigueur est tributaire de la réunion de toutes les conditions réglementaires et les règles fixant les textes législatifs par les investisseurs. Jamais depuis l'indépendance du pays, le ciel et la mer n'ont été aussi ouverts à l'investissement privé. Le gouvernement Benabderrahmane place la barre très haut. Il se donne des ailes et des rames. À l'exception de la parenthèse Khalifa Airways, le transport aérien et maritime ont toujours fait l'objet de monopoles exclusifs de l'État.

C'est la fin d'une époque. L'ouverture du ciel et de la mer ne sont donc nullement des caprices conjoncturels ou des actions inspirées par des bailleurs de fonds internationaux. Elles témoignent en réalité d'une volonté stratégique déjà exprimée à maintes reprises par le président Abdelmadjid Tebboune. Celle d'assurer la transition d'une économie de rente pétrolière vers une économie de service. L'Algérie, qui vise à réussir son décollage économique, se doit de s'ouvrir à l'investissement privé créateur de richesse.

L'ouverture du transport aérien et maritime se traduira nécessairement par la création de dizaines de milliers de postes de travail direct et indirect. Sans compter la relance de plusieurs secteurs, dont principalement celui du tourisme et le désenclavement des wilayas du Sud.

Si, durant plusieurs décennies, le pays a vécu exclusivement de la rente pétrolière, la diversification de l'économie nationale est désormais une réalité structurelle. Il n'est pas exclu d'ailleurs, de s'attendre, dans les mois ou les semaines à venir, à d'autres annonces aussi spectaculaires dans la sphère économique.

En d'autres termes, un changement majeur dans la gestion de la rente pétrolière qui est la clé de voûte de cette diversification tant souhaitée et plusieurs fois ressassée. Contrairement à la gabegie qui a régné durant ces 20 dernières années, l'État gère au plus serré, car le président Tebboune est très regardant sur les dépenses publiques. Il n'est pas question de succomber à la tentation du gaspillage, notamment par des dépenses de prestige. Même avec un baril qui approche les 100 dollars, la rigueur budgétaire est toujours de mise.