La planète flambe. C'est là un fait que plus personne ne conteste. La vague de chaleur extrême et les incendies violents qui ont arraché l'être humain à sa quiétude estivale fait réfléchir tout un chacun sur l'avenir de l'humanité. En effet, les scientifiques qu'on pensait catastrophistes ont modélisé le dérèglement climatique et annonçaient 2050 comme l'année de bascule. Or, à voir la violence des changements constatés jusqu'au fin fond des montagnes suisses, on est forcé d'admettre que la catastrophe est aux portes de l'humanité. Si l'Europe en arrive à manquer d'eau, comment pourrait-on, de notre côté de la Méditerranée, calculer notre espérance pluviométrique sur les quelques années qui viennent. Il est plus qu'évident que le problème n'est pas à nos portes, mais carrément à l'intérieur de la maison. On n'a même pas besoin de modéliser. Les incendies qui ravagent nos forêts et nos terres agricoles annoncent un avenir très loin d'être serein. En fait, disons-le clairement, les Algériens doivent s'attendre non pas à un simple rationnement permanent de la distribution d'eau potable, mais plus grave encore, à un système qu'il va falloir imaginer pour économiser le précieux liquide.

La chance du pays est peut-être dans les 1600 kilomètres de côte. La Méditerranée est nourricière à tout point de vue. En effet, pendant des millénaires, la mer a constitué un élément central pour l'humanité. Axe de communication, source de nourriture et une véritable porte ouverte pour l'imagination des hommes. Ce rapport à la mer, qui a toujours été par le passé, celui de l'admiration et du profond respect, a évolué pendant les deux derniers siècles pour se transformer en une sorte de rivalité entre l'homme et la nature. Après les terres et les airs, l'homme s'est employé à domestiquer la mer, à en faire un énième outil dédié à son ambition illimitée. Bref, l'homme s'est lancé dans une vaste et puérile entreprise de «désacralisation» des océans. Une nouvelle caste d'individus a pris le pouvoir sur terre et décidé de souiller la mer, juste pour lui montrer qui est le maître. Des hommes sans foi ni loi en ont fait une méga-décharge planétaire. Au nom du profit et d'un pseudo développement de l'humanité, ils ont créé une brèche dans l'Histoire humaine, fait disparaître une multitude d'espèces marines et tentent, aujourd'hui, de la liquider purement et simplement. Cela pour dire qu'au rythme où va la destruction de la terre et des mers, même la Méditerranée risque de ne plus être la panacée à la sécheresse que nous vivons. La solution? Bien malin celui qui pourra la trouver.