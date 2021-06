Va-t-on revivre un remake de la crise des missiles de Cuba, en 1962? Malgré l'incident récent du navire britannique pris dans les eaux territoriales russes, le scénario paraît peu probable. Mais les tensions sont bien là, entre la Russie et les pays de l'Otan, emmenés par les Etats-Unis qui poursuivent leur stratégie d'encerclement, dans la région. Cela a commencé, dès la chute de l'URSS, l'occasion étant trop belle pour la manquer. La Fédération de Russie, née d'une perestroïka fatale à l'ex-superpuissance, avait toutes les peines du monde à surmonter l'épreuve. Bon nombre des pays du pacte de Varsovie ont vite rompu le cordon ombilical et rivalisé pour franchir les portes de l'alliance atlantiste, de sorte que la Russie vacillante devait faire face à une menace aussi imprévisible que pressante. Cela a duré un temps, plus bref que ne l'ont imaginé les stratèges occidentaux. Moscou a pansé la blessure engendrée par la disparition de l'URSS puis, en phase de résurrection accélérée, a réagi aux manoeuvres qui se déroulaient sur un double plan, visible et invisible, en Ukraine et dans les pays baltes. Vint, alors, l'épisode de la Crimée, une aire stratégique de premier plan dont l'Otan espérait faire «bon usage». La réaction russe aura surpris plus d'un. Elle a confirmé que la donne a changé et que les tentatives visant à tester ses capacités de riposte sont, désormais, hasardeuses. L'intervention en Syrie, en octobre 2015, a confirmé, elle aussi, cette résurgence imprévue. Entre-temps, le président russe, Vladimir Poutine, a scellé un partenariat surprenant avec le président turc, Recep Tayyip Erdogan. Moscou mesure l'importance du passage, par les Dardanelles et le Bosphore, de sa flotte en Méditerranée, vers la base navale de Tartous, en Syrie. De plus, l'acheminement du gaz et du pétrole ainsi que les enjeux multiples au Moyen-Orient rendaient nécessaire ce partenariat pragmatique qui place les intérêts au-dessus de toute autre considération. Si Ankara et Moscou ne sont pas d'accord sur bien des sujets, ils ont pour souci de faire front contre les adversités communes. Cela est d'autant plus vrai que la Russie tient compte des forces de l'Otan, massivement mobilisées à ses frontières européennes, avec des missiles capables d'atteindre Moscou en moins de 5 mn, à peine le temps de réagir à une attaque éventuelle. Ce contexte explique la montée actuelle des tensions et le danger d'un seuil critique, faute d'un cadre de discussion approprié que l'Union européenne, obsédée par les sanctions à la sauce américaine, reste incapable de concevoir.