Nuit blanche. La plus forte secousse (5,9 sur l'échelle de Richter) a eu lieu à 1 h 04mn jeudi dernier «à 28 km nord-est de cap Carbon w. Béjaïa» nous apprennent les enregistrements du Craag (Centre algérien de recherche en astronomie astrophysique et géophysique). 11 autres répliques d'intensités inférieures ont été enregistrées comme c'est généralement le cas en pareille circonstance. Le tout en une heure de temps. La suite, après un réveil brutal d'une population en plein sommeil, est facile à deviner. Tout le monde court dans tous les sens dans les rues. On évite les lieux clos. Quel que que soit le degré d'entraînement devant ce genre de calamité naturelle, l'instinct de survie est difficilement maîtrisé par l'homme. C'est pourquoi, les seuls blessés enregistrés au cours de ces secousses sont attribués à la panique. Notamment des fractures chez des personnes qui se sont précipitées à l'extérieur de leur maison située en hauteur. Les pompiers ont secouru quatre personnes dans ce cas ainsi que huit autres dans un état de choc. Cette activité sismique, qui avait pour épicentre Béjaïa, a été ressentie dans plusieurs wilayas côtières du pays, qui s'étendent de Constantine à Tipasa. Mais pas seulement puisque de l'autre côté de la Méditerranée, à Nice et à Grasse (France) deux répliques de ce séisme ont été enregistrées. L'une à 1h 12mn et l'autre à 1 h 18mn. Cette vaste étendue de l'activité sismique avec son pic d'intensité de 5,9 n'a, heureusement, pas fait de victimes. Quelques vieilles bâtisses inoccupées n'ont pas résisté aux secousses. Toutefois, des maisons ont été lézardées. Le président de la République a aussitôt instruit le gouvernement de se rendre sur place et prendre les mesures qui s'imposent. Ce qui a permis au ministre de l'Habitat, qui faisait partie de la délégation des cinq ministres qui se sont rendus sur les lieux, de rassurer les citoyens dont les maisons présentent des dangers, que des logements neufs leur seront attribués. Par mesure de précaution, le ministère du commerce a mis en place deux cellules de veille, l'une à Béjaïa et l'autre à Skikda pour veiller à l'approvisionnement des citoyens en produits alimentaires. Même s'il s'agit d'un «phénomène naturel normal» pour cette région «des plaques tectoniques africaine et eurasienne» comme le précise le Craag, l'activité sismique restera une hantise tant qu'elle n'est pas maîtrisée. Il faudra apprendre à vivre avec. Comme les japonais!