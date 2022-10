Tous les regards et toutes les préoccupations des peuples arabes sont tournés vers l'Algérie qui accueille le 31e Sommet de la Ligue arabe, les 1er et 2 Novembre prochain. Moment exceptionnel, étape cruciale, tournant décisif, les commentaires se multiplient et montrent à quel point ce rendez-vous est porteur d'immenses espoirs, compte tenu de nombreux défis auxquels la Nation arabe doit faire face. Pour cela, il faut se rassembler, unifier les rangs, sachant que l'Algérie, par son histoire et son action diplomatique, a toujours agi en ce sens. Confiante dans la volonté des peuples d'accéder à une étape nouvelle pour affronter une conjoncture internationale marquée par des changements multiples et profonds, notamment l'après-pandémie de Covid-19, le conflit en Ukraine et les crises énergétiques et alimentaires conséquentes, l'Algérie mesure pleinement l'importance d'une démarche solidaire pour affronter ces défis. En réussissant le difficile pari de la réconciliation entre les factions palestiniennes, la diplomatie algérienne conduite par le président Abdelmadjid Tebboune a tracé la voie du consensus et c'est la raison pour laquelle un vent d'optimisme souffle, aujourd'hui, dans l'ensemble du Monde arabe où l'attente de décisions historiques et l'aspiration à l'unité des rangs sont grandes. Il est vrai que la période de turbulences internationales contribue à rendre l'ambition plus urgente à entreprendre, surtout que des enjeux comme la sécurité alimentaire, l'anticipation d'une terrible menace hydrique, les turbulences énergétiques et la politique meurtrière de l'État hébreu dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967 mettent les nerfs des peuples arabes à rude épreuve. Pour toutes ces considérations, il ressort que le Sommet d'Alger ne peut être que couronné par des décisions exceptionnelles, à la hauteur des objectifs et des constantes trop longtemps occultées, au point de larguer hors du train un membre fondateur de la Ligue arabe. Sans doute, la diplomatie algérienne fera-t-elle tout ce qui est en son pouvoir pour faire triompher ces objectifs et elle dispose, pour y parvenir, de solides critères ainsi que d'un rôle pionnier, salué aussi bien sur la scène arabo-africaine que sur la scène internationale. Des atouts et des arguments qui conduiront les pays arabes à résoudre tous les problèmes, notamment ceux d'une Ligue arabe réformée et plus déterminante, et à convenir d'un programme d'action réellement solidaire.