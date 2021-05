Les agressions sionistes sur l'Esplanade des Mosquées, avec la tentative des colons protégés par la police israélienne, de s'emparer de la Mosquée El Aqsa, ont, de nouveau, occasionné, hier, des blessures à plus de 160 Palestiniens, harcelés par les gaz lacrymogènes, les grenades assourdissantes et les balles en caoutchouc. Chaque vendredi, on observe, désormais, les mêmes scènes sur cette Esplanade, devenue le coeur de la répression que mène l'Etat hébreu, par ailleurs occupé à chasser les familles palestiniennes de leur maison, à El Qods-Est, pour y renforcer sa politique de judéisation de la ville sainte. Ni les exhortations de la communauté internationale, ni les appels à la retenue de ses propres parrains occidentaux ne parviennent à tempérer les ardeurs d'un régime sioniste galvanisé par le soutien inconditionnel de l'ancien président américain Trump, dont le parti pris n'a guère ému certains régimes arabes, prompts à embrasser la normalisation avec Israël. Si la répression a toujours été le lot des Palestiniens, depuis de nombreuses décennies, elle illustre, ces derniers jours, la nature même du sionisme qui n'a cure des cris de vierge effarouchée, d'où qu'ils viennent, et ne connaît d'autre langage que celui de la force brutale. En faisant, sciemment, monter les tensions durant le Ramadan, il pratique une politique de l'usure, persuadé qu'avec ce regain de répression, il viendra à bout de la résistance des milliers de fidèles, déterminés à faire barrage à la colonisation rampante d'un lieu saint de l'islam. Nombreux ont été ceux qui ont été blessés au visage car ils étaient des dizaines de milliers à se mobiliser dans l'enceinte de l'Esplanade, pour le dernier vendredi du mois de Ramadan, conscients que l'ennemi sioniste est, constamment, à l'affût pour accroître sa mainmise sur les territoires. C'est le cas dans le quartier voisin de Cheikh Jarrah où d'autres manifestations nocturnes ont lieu, depuis plusieurs jours, alors que des familles palestiniennes sont sous la menace d'expulsions au profit de nouveaux colons israéliens, escortés par la police sioniste. Le «peuple héroïque», pour reprendre Mahmoud Abbas, se bat seul, tandis que les capitales arabes préparent fébrilement les fêtes de l'Aïd el Seghir. Par contre, l'Union européenne a appelé, hier, israël à agir de «toute urgence» pour une «désescalade», soulignant que «la violence et l'incitation sont inacceptables». Et l'ONU lui a demandé de mettre fin à toute expulsion forcée de Palestiniens à El Qods-Est, l'avertissant que ses actions pourraient constituer des «crimes de guerre». On n'en espérait pas tant...