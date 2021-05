Réunis en virtuel pour la 74ème assemblée mondiale de la santé, du 24 mai au 1er juin, les chefs d'Etat et de gouvernement des pays membres des Nations unies ont présenté à l'Organisation mondiale de la santé (OMS) leur vision et leurs suggestions pour contrer la pandémie du nouveau coronavirus qui a mis le monde à genoux. Qu'ils soient riches ou pauvres, tous les pays ont connu le choc d'une économie en souffrance, la bousculade injuste et sélective des distributions des vaccins, la question concomitante de la dette qui grève le budget des pays concernés. Grande ambition de cette réunion onusienne, le débat autour d'une réponse anticipée à une future pandémie ne pouvait aboutir à rien d'autre qu'une réponse tout aussi virtuelle. Car il y a loin de la coupe aux lèvres et les promesses sont faites pour n'enthousiasmer que ceux qui y croient.

Ainsi, la main sur le coeur, les grandes puissances ont sacrifié à celle d'une distribution «équitable» des vaccins afin, promet l'ONU, d'accélérer la vaccination dans les pays démunis. Alléluia! Le retard enregistré par ces pays qui peinent à engager une course contre la montre et qui, s'agissant du continent africain, n'ont obtenu que 0,2% de la production mondiale de vaccins, toutes catégories confondues, promet, lui, des conséquences, sinon désastreuses, du moins problématiques. Signe que le Covid-19 a encore de beaux jours devant lui et qu'il ne sert à rien de jouer aux illusionnistes, face à une pandémie ravageuse dont nul ne sait, véritablement, si elle sera vaincue avant la fin 2021. Or, l'autre grande préoccupation de la communauté internationale, explicitée lors de cette réunion sanitaire, faute d'être salutaire, concernait la «relance de l'économie mondiale». Inutile de dire qui place cette ambition avant celle d'une réelle prise en charge d'une grande partie de l'humanité, avec une distribution réellement équitable des vaccins. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a donné le la à cette mobilisation sacrée mais non encore consacrée: «Nous sommes en guerre contre un virus», a-t-il exhorté. «Nous avons besoin de la logique et de l'urgence d'une économie de guerre, pour renforcer la capacité de nos armes.» Sans doute. Mais plus que jamais, les pays pauvres, en général, et l'Afrique en particulier, ont, d'abord et surtout, besoin de vaccins et non de discours.