Vagues. La pandémie ne donne aucun signe encourageant. Les statistiques publiées, hier, avancent le chiffre de 2.929.563 décès dans le monde dus au coronavirus (Covid-19 et ses variants). Par vagues successives, les contaminations se répandent toujours plus vite. Toujours aussi mortelles. À chaque étape, le virus mute, «lâchant» de plus en plus de variants toujours plus agressifs que la souche mère. Il y a le variant anglais, sud-africain, brésilien, nigérian, belge, et d'autres en cours d'identification. L'Europe frôle le million de morts. En deuxième position viennent l'Amérique latine et les Caraïbes avec plus de 800.000 morts. Les Etats-Unis et le Canada près de 600.000 décès. L'Asie, le Moyen-Orient, l'Afrique, aucune région du monde n'est épargnée. Depuis le début de la pandémie en décembre 2019, les pays avancent en rangs dispersés dans leur stratégie de lutte. Ce qui a valu aux pays qui ont fait preuve de mauvaises appréciations de cette catastrophe naturelle de connaître plusieurs vagues de contaminations. C'est le cas, notamment en Europe qui n'en finit pas avec ses multiples déconfinements-reconfinements. Et si aujourd'hui, la vaccination se veut l'antidote efficace contre le virus, cette option n'est pas sans conséquences sur le respect des gestes barrières, qui reste la prévention par excellence contre la propagation. Il faut dire que les hésitations et les directives contradictoires des pouvoirs publics de beaucoup de pays ont fini par lasser les populations qui n'en peuvent plus de ce va-et-vient des restrictions. D'où précisément les relâchements des gestes barrières. Ce qui donne, à chaque fois, une nouvelle vitalité au virus. Au point que des signes de panique sont constatés chez certains dirigeants des pays, comme l'absence de solidarité internationale. Que ce soit pour les masques qui étaient dérobés sur le tarmac des aéroports au début de la pandémie ou aujourd'hui pour les vaccins que les pays producteurs ne livrent qu'une fois leurs besoins nationaux satisfaits, le «chacun pour soi» ne se cache plus. Au point où l'OMS a dénoncé que «sur les 42 pays qui vaccinent, 36 sont des pays à revenu élevé et six, dont l'Algérie, sont des pays à revenu intermédiaire. Quant aux pays pauvres, ils demandent l'aide de l'OMS qui ne peut pas grand-chose pour eux face à ce qui est appelé «le nationalisme vaccinal». Cette pandémie aura démontré le triste sort que les riches réservent aux faibles!