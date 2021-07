Reprise. Le Comité scientifique de suivi de l'évolution du coronavirus a tenu, mercredi dernier à Alger, une réunion «d'urgence extraordinaire» selon un communiqué du ministère de la Santé. Il a été question de «l'augmentation du nombre de lits dans les hôpitaux». Idem pour «les unités de soins intensifs». La disponibilité de l'oxygène médical en quantités suffisantes a été vérifiée. De même que «l'approvisionnement régulier» des hôpitaux en médicaments essentiels. Ceci «afin de réagir à toute situation d'urgence» précise le communiqué. Pour savoir ce qui a motivé une telle réunion d'urgence du Comité scientifique, il suffit de lire les bilans quotidiens des personnes contaminés. Alors que durant le mois de mai, les cas étaient sous la barre des 300 cas/jour, nous avons connu un mois de juin avec une hausse journalière constante. Dès le premier du mois de juin la barre des 300 cas a été franchie. Le bilan officiel était de 305 nouveaux cas et huit décès. Jeudi dernier, soit un mois après, le bilan s'est élevé à 449 nouveaux cas et 10 décès. Les raisons? C'est vrai que le monde entier connaît une hausse des contaminations due au variant Delta (on vient de découvrir un nouveau variant, le Delta plus). Plus contagieux que la souche mère. Les Etats-Unis et les pays d'Europe qui, après avoir accaparé l'ensemble de la production mondiale des vaccins, ont pu ainsi procéder à de massives vaccinations. Ce qui a pour effet de réduire le nombre des hospitalisations et donc d'éloigner le spectre de la saturation de leurs structures hospitalières. Ils restent cependant confrontés à la réticence d'une bonne partie de leurs populations à se faire vacciner. Jusqu'au personnel de santé dont la proportion des vaccinés, reste très modeste. Au point où certains des Etats occidentaux menacent de rendre obligatoire la vaccination du personnel hospitalier. Ce qui a provoqué une levée de boucliers des médecins et infirmiers. Certains, parmi eux, n'hésitent pas à brandir leur possible démission au cas où la mesure serait confirmée. Chez nous, c'est différent. Le masque et la distanciation disparaissent à vue d'oeil. Nous venons de recevoir un million de doses du vaccin chinois. Ce qui devrait booster la campagne de vaccination, en cours dans notre pays. En attendant, l'été est là. Avec ses fêtes familiales. Ses plages bondées. Etc. Après cette réunion «d'urgence extraordinaire», des décisions devraient logiquement suivre!