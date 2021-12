La ministre française de la Culture est entrée dans le débat mémoriel algéro-français par la porte de la vérité et de la franchise. Avec sa sortie médiatique, imprévue à ce niveau de responsabilité dans le gouvernement français, Roselyne Bachelot, dont on ne connaît pas un passé militant sur la question de la mémoire, a justifié sa décision d'ouvrir les archives judiciaires de son pays par la nécessité de «regarder la vérité en face». La phrase est forte et en dit long sur le voile jeté par une faune de nostalgiques de l'Algérie française sur un important pan de l'Histoire que les deux pays ont en partage. Dans ce propos, on entend parfaitement qu'une vérité a été cachée à l'opinion française. Et c'est bien vrai. Tout le gratin de la classe politique française d'hier et d'aujourd'hui connaît parfaitement les horreurs de la colonisation. Mais une petite fraction, la plus mauvaise, a imposé l'omerta à tout le monde. C'est une offense faite à un peuple de 56 millions de citoyens, dont plus de 4 millions sont descendants du peuple algérien martyrisé par le système colonial.

Roselyne Bachelot a bien raison de «regarder la vérité en face», pour la simple raison que l'occultation de l'Histoire est la pire injustice que l'on peut faire à un peuple. Et dans l'esprit de la ministre, c'est des Français dont il s'agit. C'est dire que son initiative est d'essence d'abord patriotique. Elle aime son pays et sait qu'il est impossible de poursuivre cette fuite en avant insensée qu'impose une petite minorité de descendants de fascistes à sa nation et à son peuple. Roselyne Bachelot a eu une belle expression, dont la double charge politique et historique l'honore: «On a des choses à reconstruire avec l'Algérie, elles ne pourront se reconstruire que sur la vérité». C'est la femme politique visionnaire qui admet le caractère incontournable d'un partenariat algéro-français. Et c'est la patriote dans l'âme qui ne veut pas édifier cette relation sur des contrevérités. «On ne construit pas un roman national sur un mensonge». En disant cela, elle pense prioritairement à son pays, à la France. «On ne doit jamais avoir peur de la vérité (...) Il faut la regarder en face», a asséné la ministre française à la figure des Zemmour, Le Pen et consorts qui cherchent à perpétuer la falsification qui «amène toutes les errances, tous les troubles et toutes les haines». Dans les annales des déclarations sur l'Histoire, on n'a jamais tenu des propos aussi justes et tellement empreints de patriotisme. On sent la véritable âme de la France.