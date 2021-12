Fin 2021, le royaume marocain continue d'administrer le Sahara occidental comme s'il s'agit d'une parcelle de son territoire, alors que l'Union africaine atteste qu'il s'agit d'un pays indépendant, occupé illégalement et au mépris de la légalité internationale, et que la MINURSO prétend toujours être là pour «organiser un référendum». Depuis 1991, date à laquelle le Pakistanais Zia Rizvi, adjoint du patron suisse de la Minurso, Johannes Manz, avait manoeuvré pour saborder la mission onusienne, sur ordre du ministre de l'Intérieur marocain Driss Basri, la mission de paix n'a pas avancé d'un seul pas. Pire, contrairement à toutes les autres de par le monde, il lui est interdit de se pencher sur les graves violations des droits humains en territoire sahraoui. En ce temps-là, Rizvi avait subtilisé tous les documents d'identification des électeurs, établis par la commission compétente, pour le référendum, et le rapport, soumis par son responsable de l'époque, Macaire Pedanou, au secrétaire général de l'ONU, Perez de Cuellar, avant sa présentation au Conseil de sécurité, a subi des «retouches favorables au Maroc», sur ordre de de Cuellar. Même les Etats-Unis, dont le Congrès est très attaché au respect du droit international, exception faite de l'Etat sioniste, et l'administration aussi bien républicaine que démocrate plus portée à adapter son action aux intérêts du moment, partageaient la position de la France et son hostilité à un Sahara occidental «proche de l'Algérie, de la Libye et... de l'Union soviétique». De Cuellar, parti de l'ONU fin 1991, est récompensé pour avoir modifié le rapport à la demande de Paris où le président Mitterrand manoeuvrait en faveur de Rabat tandis que son épouse, Danielle, s'activait dans la fondation Liberté, «favorable» au Front Polisario! Il a, en effet, bénéficié d'un poste dans la principale société de Hassan II, l'Omnium Nord-Africain (ONA), pour en démissionner, contraint et forcé lorsque son poste fut public. Quant à Rizvi, déjà coupable de graves irrégularités en Afghanistan, il fut investi chef - adjoint de la Minurso, grâce aux bons offices de son «ami», Virendra Dayal, directeur du Bureau exécutif du secrétaire général de l'ONU. Voilà quelques exemples de la manière dont était «géré» le dossier du Sahara occidental pour lequel le royaume du Maroc n'a jamais hésité à déployer des trésors d'imagination et de subordination, tant il a besoin de conserver la poule aux oeufs d'or, pour son intérêt propre, mais aussi, et surtout, pour celui de ses parrains français et espagnols dont les entreprises règnent, sans partage, sur l'ensemble des ressources à la fois marocaines et sahraouies, malgré les décisions explicites rendues par la Cour de justice européenne sur l'illégalité de cette «coopération».