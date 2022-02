À peine connue la décision du président russe de reconnaître l'indépendance des régions du Donbass, à l'est de l'Ukraine, les promesses de sanctions occidentales se sont multipliées et l'Allemagne a, sans tarder, «suspendu» le gazoduc Nord Stream 2, pourtant essentiel à sa stratégie économique comme à celle de Moscou. Accusé par Kiev de vouloir «ressusciter l'ex-URSS», le président Poutine s'est défendu de chercher à «reconstituer un empire» et a renouvelé son appel à la diplomatie pour résoudre la crise. Le déploiement de l'armée dans les républiques sécessionnistes de Donetsk et Lougansk intervient suite aux accords signés avec Moscou pour un maintien de la paix, sachant que le conflit entre Kiev et les séparatistes a déjà fait plus de 14000 morts. On ne connaît ni l'ampleur ni le calendrier de ce déploiement mais les pays occidentaux continuent d'affirmer que «Poutine envisage une invasion de l'Ukraine». Accusation déjà démentie, à plusieurs reprises, aussi bien par le chef de l'État que par d'autres responsables russes, notamment le MAE Sergueï Lavrov. Condamnation et menaces de sanctions fortes n'ont pas cessé de pleuvoir durant les quarante-huit heures écoulées, les Etats-Unis et l'Union européenne, ainsi que l'Otan, donnant le ton face à une «agression inacceptable». La Chine a, de son côté, appelé à la «retenue». En déclarant la suspension du Nord Stream 2, mesure fortement recommandée par les Etats-Unis, au cours des semaines précédentes, le chancelier allemand Olaf Scholtz semble contraint de donner des gages à ses alliés, après avoir subi de virulentes critiques sur son «manque d'enthousiasme» dans la course aux sanctions contre la Russie. Du coup, il promet «d'autres mesures» et affirme que l'Union européenne compte déployer des «sanctions massives et robustes», envers les banques russes principalement. De toute évidence, ce ne sont là que des mesures préliminaires car la Maison-Blanche brandit une large panoplie d'autres mesures coercitives. Lors de la réunion du Conseil de sécurité, convoquée en urgence, lundi soir, les diplomates occidentaux et leur homologue russe se sont durement affrontés, preuve que les évènements risquent de devenir critiques, au cours des prochains jours, voire des prochaines heures, tant il est évident que le risque de conflit majeur, redouté par la communauté internationale, devient de plus en plus probable.