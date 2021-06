Partiront, partiront pas? La question qui hante les acteurs de l'acte II de la Conférence de Berlin était dans tous les esprits, hier, au moment de la tenue de cette nouvelle réunion consacrée à la sortie de crise en Libye. Contrairement aux apparences, les cinq pays membres permanents du Conseil de sécurité ainsi que les autres pays présents au titre de parties prenantes au conflit ne partagent pas la même analyse de la situation, pas plus d' ailleurs que les mêmes intérêts, et, donc, les mêmes objectifs. Pourtant, la présence du gouvernement libyen, issu du Forum de dialogue politique initié par l'ONU, fin décembre 2020, avait de quoi nourrir un optimisme relatif. Mais il a été douché, par anticipation, par le retour cavalier du maréchal Haftar qui, à peu de frais, a envoyé son message habituel pour signifier que rien de solide ne se fera sans sa gouverne. Malgré de nom- breux revers et une tendance à la mégalomanie, surprenante dans le contexte libyen, l'homme tient de par la présence d'un contingent de mercenaires dont rien ne dit qu'ils vont céder aux incantations, d'aucuns diront aux injonctions, de la «communauté internationale». Ses parrains ont beaucoup investi dans la crise et rien ne les rebute davantage que l'idée de devoir se retirer sur la pointe des pieds. Du coup, ils trouvent dans la réticence de la partie turque le prétexte idéal pour, justement, traîner les pieds et jouer au jeu prétendument subtil de «lui d'abord, moi, après». Autant dire que, sur cette base, les élections du 24 décembre risquent fort d'être compromises, d'où la déclaration d'un candidat putatif, voici trois semaines, mettant en garde le GNA de Dbeibah sur d'éventuelles réticences à aller de l'avant. L'ancien ministre de l'Intérieur du GNA tripolitain, Fathi Bachagha, fort du soutien que lui apportent les milices de Misrata dont il est originaire, n'entend pas rater le coche, et on le comprend. Mais les difficultés qui se profilent, et celles qui demeurent voilées, sont telles que des surprises sont à prévoir sur le dur chemin de la renaissance que vient compliquer le jeu de la reconnaissance entre les antagonismes de l'Est et de l'Ouest, opportunément exploités par les «alliés» des uns et des autres. C'est dans un tel contexte, où les parties prenantes au conflit multiplient les signaux de fumée pour maintenir un statu quo compromis par la détermination des acteurs libyens, conscients des attentes de leur peuple, que le Conseil de sécurité, en apparence unanime, doit peser de tout son poids pour permettre à la Libye de voir, enfin, le bout du tunnel.