Une dizaine de jours avant le début du mois de Ramadhan, les pouvoirs publics, ministères de l'Agricutlure et du Commerce en tête, s'activent à créer les conditions d'un jeûne «recevable». Il convient de souligner que dans le mot «recevable», les deux ministres y mettent un panier qui ne donne pas le tournis aux citoyens-consommateurs. Henni et Rezig courent dans tous les sens, ne refusent pratiquement aucune invitation médiatique, dans le seul souci de tranquilliser une population prise d'un début de panique en rapport avec des tensions constatées sur certains produits précisément.

Toujours les mêmes et qui se trouvent être au centre des préoccupations permanentes des pouvoirs publics. L'huile et la semoule continuent donc de donner des sueurs froides à nos ministres qui tentent de calmer une rue qui, visiblement, refuse de les croire. La solution? Kamel Rezig pense l'avoir trouvée. Pas forcément dans les dépôts clandestins où sont stockés des dizaines de milliers de tonnes de ces deux produits de large consommation. Le ministre du Commerce préconise une campagne nationale d'information et de sensibilisation des consommateurs. Une sorte de caravane, comme au bon vieux temps, qui sillonnera toutes les wilayas, avec la mission précise de susciter l'ouverture des marchés de proximité. Dans l'approche de Rezig, c'est presque le seul moyen ou tout au moins le meilleur pour préserver le pouvoir d'achat des citoyens. Dans la campagne du ministre, il y a, on l'aura deviné, un autre objectif, celui de la rationalisation de la consommation.

Enfin, disons-le sans détour, avec cette «belle» campagne, Kamel Rezig aura mis la touche finale à son dispositif de protection des consommateurs. En tout cas, c'est comme cela qu'il semble appréhender sa mission au sein de l'Exécutif. Et c'est donc, hier, par visioconférence, que le ministre du Commerce a donné le coup d'envoi de cette campagne qui englobe aussi un volet sensibilisation contre le gaspillage du pain et à la consommation rationnelle du sucre et du sel. L'Algérie avait-elle besoin qu'on s'intéresse à sa consommation de sucre et de sel? Peut- être bien, sauf que n'importe quel sondeur n'aura certainement pas ce genre de consommation dans la priorité des Algériens. Un dernier détail à propos de cette rencontre présidée par le ministre lui-même: étaient présents au lancement de cette campagne, les cadres centraux du ministère et les directeurs de commerce de wilayas et régionaux. Etaient-ils là où ils devraient être à une dizaine de jours de l'entame du mois sacré?