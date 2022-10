L'Algérie célèbre, aujourd'hui, les massacres du 17 octobre 1961 et la répression meurtrière, par la police française, d'une manifestation pacifique d'Algériens organisée, à Paris, par la fédération du FLN en France. Soixante-et un an après, la mémoire reste vive et les blessures béantes. L'évènement porte une double signification. La première est que les Algériens ont réussi à porter le combat libérateur sur le terrain de l'ennemi. Mieux encore, les Algériens ont mené ce combat sans le moindre acte de violence. Il s'agissait d'une manifestation pacifique contrastant avec l'idée de «fellagas terroristes» collés par la propagande coloniale aux moudjahidine algériens. En voulant les étouffer par la répression, ces événements ont eu une résonance internationale. Pour certains historiens, le 17 octobre a été un catalyseur pour l'ouverture des négociations entre la France et les représentants du FLN. Sur un plan, les manifestations du 17 octobre renseignent jusqu'où pouvait aller la brutalité des autorités coloniales. Symbole de la violence policière, le 17 octobre nous démontre comment un événement de l'Histoire peut jouer le rôle d'un phénomène bloquant une dynamique de réconciliation mémorielle. Pourtant, cette réconciliation mémorielle a été officiellement assumée dans le discours politique des autorités françaises. Occultée et refoulée de l'histoire collective française au lendemain de l'indépendance de l'Algérie, cette sombre séquence de la mémoire existe toujours. En 2021, le 17 octobre a été célébré le... 16. Au lieu d'assister à une cérémonie au Pont Saint- Michel de Paris où se sont déroulés les pires massacres, on a eu droit à une virée, avec la France officielle, au Pont de Bezons. N'a-t-on pas décidé de regarder notre histoire en face sans complexe ni tabous? Les massacres du 17 octobre concentrent toutes les complexités du dossier mémoriel. C'est avec beaucoup de timidité et d'hésitations que cette date prend peu à peu place au sein de l'espace public français. Une plaque commémorative apposée sur le Pont Saint-Michel, vient rappeler au passant vigilant le caractère pacifique de cette manifestation. Puis on décide de la surélever pour une plus grande visibilité. Plusieurs associations ont appelé, en février 2007, à un rassemblement sur le chantier de la nouvelle station de métro parisien qui viendra prolonger la ligne 13. Une centaine de personnes était présente pour inviter la Ratp à nommer cette nouvelle station «17 octobre 1961». La Ratp oppose un refus. Et le combat mémoriel continue...