Alors que la prochaine échéance électorale des locales approche à grands pas, on assiste à un net recul de l'activité politique dans le pays. Les partis, vainqueurs ou pas lors des dernières élections législatives, même s'ils peuvent justifier leur absence de la scène par le conflit qui les oppose à l'Anie, ils ne donnent pas moins une nette impression de sous-évaluer l'enjeu qui les attend à très courte échéance. Tout le monde sait et eux les premiers, que les Algériens seront amenés dans un petit mois à élire de nouvelles Assemblées locales. Les premières de la nouvelle ère, où l'on est quasi certain de renouveler profondément le personnel politique local.

La logique voudrait que le débat sur la gestion des APC et des APW batte son plein. Que des listes soient validées ou pas, que la désignation des numéros desdites listes ait été bien faite ou pas, toutes les formations politiques et même la société civile ont, en principe, à l'occasion de ce qui devrait être la pré-campagne pour les prochaines élections, une formidable opportunité pour attirer l'attention des électeurs et partant, gagner quelques précieux points, susceptibles de leur offrir l'occasion de placer leurs cadres dans les institutions de la République.

Patiemment, avec un maximum de détermination et un sens élevé de l'intérêt public, ces cadres partisans associent leurs efforts à l'effet de convaincre leurs concitoyens de la justesse de leurs idées. Et même s'ils n'y parviennent pas, ils auront fait avancer le débat, à travers les contradictions qu'ils apportent à ceux qui exercent le pouvoir. La prochaine échéance électorale fait partie de cette logique de toute société démocratique. C'est le moment où les militants jouent leur rôle. Or, il apparaît que les choses ne soient pas aussi évidentes que cela. Dans la tête de chaque «militant», son parti est fait pour gouverner. Il ne conçoit pas qu'il faille mouiller le maillot pour convaincre, que pareille entreprise prenne beaucoup de temps. C'est ainsi qu'on attend l'ouverture officielle de la campagne, on distribue quelques prospectus et on entre dans une colère noire contre l'État et l'Anie, dans le cas où sa liste n'ait pas emporté des sièges.

Il serait grand temps que des attitudes aussi négatives cessent d'être majoritaires dans le paysage politique national. L'Algérie a effectivement besoin de vrais militants, d'hommes et de femmes qui croient en ce pays, qui rêvent de le voir prospérer et qui ne considèrent pas l'accès à un poste de responsabilité électorale comme une fin en soi, mais comme un moyen pour accomplir une mission d'intérêt public.