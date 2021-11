Fortement contestée par tout le spectre partisan pour sa gestion du processus électoral des locales, l'Autorité nationale indépendante des élections a beau se défendre en mettant en avant le Code électoral, il devient très difficile de la suivre dans son argumentaire. Les responsables politiques des partis politiques qui sont en lice pour le prochain scrutin sont unanimes à dénoncer une lecture restrictive de la loi électorale. Au FLN, au RND, au MSP et au niveau de l'ensemble des états-majors des formations politiques qui pèsent sur la scène nationale, la contestation est généralisée. Les accusations pleuvent de partout et il semble que les chiffres consolidés de l'Anie ne renvoient pas à la réalité du terrain. Les dizaines de milliers de candidats retenus par l'Autorité présidée par Mohamed Charfi ou repêchés par la Justice après recours ne convainquent pas une opinion partisane, très remontée par le principe de présomption de culpabilité qui a guidé l'Anie dans le tamisage des candidatures.

En s'aidant des services de sécurité pour établir le profil des candidats indésirables, les responsables de l'Autorité nationale indépendante des élections ont cédé un peu trop facilement à un traitement sécuritaire au détriment de la dimension politique de l'opération elle-même, accusent les partis.

L'argument du recours judiciaire mis en avant par l'Anie, en réponse aux critiques de la classe politique, n'a visiblement pas suffi à convaincre grand monde, d'autant, affirment les contradicteurs de Charfi, que dans leur majorité, les dossiers litigieux ont été déboutés. Le plus frustrant pour ces formations politiques, tient dans l'attitude de l'Anie qui s'appuie sur les décisions de justice pour persister dans son attitude qui renvoie à une posture assez peu conciliante vis- à- vis de la classe politique.

Pourtant, il est entendu que l'Autorité de Charfi n'a d'autre partenaire que cette même classe politique qui concourt pour le pouvoir. Le rôle de l'Anie et de son président n'est pas plus compliqué que d'assurer l'équité entre l'ensemble des candidats et faire triompher les principes démocratiques dans l'accession au pouvoir, que ce dernier soit central ou local. On pourrait relever que cet unanimisme anti-Charfi est une sorte de preuve de son indépendance de toutes les tendances partisanes, en ce sens que tout le monde se sent lésé. Mais, il y a également dans cette posture de la classe politique, un symptôme d'une nouvelle maladie politique qu'il faudra prendre en charge dans l'urgence...