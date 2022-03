Il y a parfois des situations où des diplomates n'ont rien à dire, mais ils le disent très bien...Rien que pour ne pas froisser un interlocuteur, surtout quand ce dernier sait déployer ses tadjins à l'accueil. Quel sens donner aux déclaration faites, à Rabat, par la sous-secrétaire d'État américaine, Wendy Sherman au sujet du Sahara occidental? «Nous continuons à considérer le plan d'autonomie du Maroc comme sérieux, crédible et réaliste», a déclaré Wendy Sherman avant-hier, en présence du chef de la diplomatie marocaine, Nacer Bourita. La presse marocaine jubile, elle en a fait ses choux gras et c'est à peine qu'elle s'est retenue de crier victoire. Mais la diplomate américaine a-t-elle, ne serai-ce qu'une seule fois, reconnu dans ces propos la marocanitré du Sahara? Bien sùr que non. «Les États-Unis et le Maroc soutiennent tous deux fortement les efforts de Staffan de Mistura, l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations unies, et nous le faisons avec un esprit ouvert pour trouver une solution qui conduira à une issue durable et digne pour toutes les parties.» C'est, finalement, le processus politique onusien qui est appuyé par les propos de la diplomate, ce qui n'est, d'ailleurs, pas une nouveauté dans la position américaine. Dans les faits, c'est plutôt la déclaration de l'ancien président Donald Trump sur la reconnaissance de la marocanité du Sahara occidental qui vient d'être mise au placard par l'administration Biden. Ensuite, quand Sherman a souligné que l'autonomie prônée par les Marocains constitue une approche potentielle, elle reconnaît de fait que cette option n'est pas exclusive,à d'autres solutions possibles. Une solution «digne» qui répond aux aspirations des Sahraouis: cela veut dire un compromis pour ni vainqueur ni vaincu. On est loin de la volonté des Marocains de vouloir imposer leur thèse de l'autonomie rien que l'autonomie. La question du Sahara occidental,est considérée comme un «territoire non autonome» par l'ONU en l'absence d'un règlement définitif. Acculé au double plan régional et international, le Makhzen est confronté à de nombreuses difficultés parmi lesquelles figure en bonne place le dossier du Sahara occidental, dernière colonie sur le continent africain. Les marges de manoeuvre de Mohammed VI sont étroites et l'étau s'est surtout resserré sur le plan socio-économique.

Après deux ans de pandémie, la misère a atteint des proportions inimaginables touchant de plein fouet des millions de ménages marocains. Sans aucune protection sociale, des familles entières, sont livrées au chômage et à la précarité. Effet immédiat: des centaines de milliers de citoyens scandent leur désarroi dans la rue. Le scénario se répète depuis plusieurs semaines et dans plusieurs villes marocaines.