Le conseiller d'Etat et ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a clairement annoncé la couleur. Ce grand pays, membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, n'a pas l'intention de tergiverser sur les relations de son pays avec l'Algérie. Les dates et les événements historiques qui lient les deux pays illustrent, si besoin, la puissance de l'amitié algéro-chinoise. Les propos du ministre chinois sur l'intégrité du territoire algérien témoignent de la volonté de Pékin de se tenir au côté de son allié de toujours. Pays membre à part entière de l'ONU, c'est cette organisation qui a décrété l'autodétermination de son peuple. Lequel a arraché le droit d'édifier son Etat dans les frontières héritées de la colonisation et dûment reconnues par toute la communauté internationale. En 59 ans d'indépendance, aucun pays au monde ne retient le moindre grief à son endroit.

Ce n'est manifestement pas le cas du Maroc qui, après avoir cherché à annexer la Mauritanie, tout l'Ouest et le Sud-Ouest de l'Algérie, a jeté son dévolu sur le Sahara occidental, inscrit depuis 1965 sur la liste onusienne des territoires admis à la décolonisation. Le Makhzen s'est engagé dans une guerre illégale au regard du droit international. Cela sans oublier que le Maroc est le premier exportateur de drogue au monde. Ce royaume turbulent n'avait visiblement pas l'intention de s'arrêter là. Il a ouvert, en 2021, deux nouveaux fronts. L'Espagne et l'Allemagne figurent désormais sur la liste des pays infréquentables par le Maroc. Cette folie, inexplicable au niveau de la responsabilité qu'occupe Mohammed VI, n'a visiblement pas de limites. Et pour cause, non content d'accumuler les gaffes, le Makhzen retourne l'arme contre l'un de ses protecteurs. Le scandale Pegasus met à nu le caractère voyou d'un Etat qui espionne son principal allié dans la région et son grand soutien au Conseil de sécurité sur la question du Sahara occidental. Ce pays, c'est la France, dont le président, lui-même, pourrait avoir été victime du logiciel israélien.

Ce gros scandale du siècle intervient quelques jours après que son représentant à l'ONU a adressé une note officielle aux pays non alignés, annonçant son soutien à une prétendue «indépendance de la Kabylie». Entre la normalisation des relations avec Israël, ses brouilles avec l'Espagne et l'Allemagne, son ingérence dans les affaires internes de l'Algérie et le scandale Pegasus, les condamnations de journalistes à des peines de prison très lourdes, il s'est écoulé quelques semaines seulement. Le roi devient fou!