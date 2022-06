Retour à la normale. Après deux années successives en pleine pandémie, l'examen du baccalauréat est prévu, demain, dans un contexte de reflux de la pandémie de Covid-19, mais avec les mêmes mesures de préventions sanitaires reconduites par le ministère de l'Éducation nationale. L'examen le plus attendu et le plus craint du cursus scolaire bénéficie également de mesures sécuritaires draconiennes. Pour l'occasion, un plan spécial a été adopté à l'échelle nationale par le commandement de la Gendarmerie pour sécuriser les épreuves qui débuteront dès demain. En plus de la présence permanente des services de la GN dans le périmètre des centres de déroulement de l'examen, afin d'assurer aux candidats tranquillité et sérénité, d'autres mesures ont été prises. Ainsi, des brigades fixes et mobiles et l'intensification des patrouilles de contrôle ont été renforcées par des unités aériennes de la GN, en vue de fluidifier la circulation. Cela, au niveau des axes qui mènent vers les centres d'examen, notamment dans les grands centres urbains. On passe bien évidemment sur la sécurisation de l'acheminement des sujets aux centres d'examen, ainsi que l'opération de compostage et les centres de correction. Il n'est pas question pour les autorités « de rater» cet examen hautement médiatisé. Il y va de la crédibilité de tout le système éducatif déjà sous les feux de la critique mais aussi de l'image de l'Algérie et de sa capacité à garantir, pendant quelques jours, le bon déroulement d'un examen à travers le pays. On se rappelle des années précédentes quand l'ancienne ministre de l'Éducation, Noria Benghabrit, subissait les foudres des islamistes qui l'accusaient d' «atteinte aux constantes nationales». Dès son installation à la tête du ministère de l'Éducation, une campagne virulente ininterrompue a été dirigée contre cette dame. Les attaques émanaient des islamo- conservateurs et de députés de la même mouvance, appuyés par l'association des oulémas musulmans algériens. Sans ménagement, ils s'en sont violemment pris à Noria Benghabrit, allant jusqu'à réclamer son départ «immédiat». Ils ont actionné leur relais médiatique dans la presse arabophone et sur les réseaux sociaux. Elle a passé cinq années à la tête du ministère de l'Éducation. La majorité des bacs qu'elle a organisés étaient entachés de fuites et de fraudes, malgré des mesures draconiennes: l'accès à Facebook complètement coupé pendant toute la durée du bac. Des brouilleurs de téléphones ont été installés dans les centres d'examen du pays. Cela n'a pas dissuadé les tricheurs. Comme par enchantement, toutes ces pratiques ont disparu avec le départ de Benghabrit. Mystère et boule de gomme sur une école entre les griffes des islamistes.