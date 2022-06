L'Algérie a commémoré, hier, l'exécution de l'un de ses illustres martyrs. Il y a 66 ans, Ahmed Zabana a eu la tête tranchée pour avoir cru en l'indépendance de son pays. Il n'a pas hésité à offrir à son peuple son corps et son âme. Son sacrifice n'a pas été vain et sa mémoire est préservée par l'ensemble de la communauté nationale. Zabana, comme les millions d'autres martyrs, est le socle sur lequel la patrie s'édifie. Toutes les conquêtes sociales, les victoires sur les conspirations dont a été victime le pays, n'auront pas été possibles, sans le courage et le formidable esprit qui a nourri des générations d'Algériens, jusqu'à celle qui a consenti le sacrifice suprême, comme une étape naturelle à l'accession de la liberté. Cette commémoration à moins d'un mois du soixantième anniversaire de l'Indépendance nationale, nous rappelle la valeur de ce pays, édifié sur des rivières du sang de millions de martyrs. Les Ahmed Zabana de l'Algérie combattante ont permis à ce qu'aujourd'hui, leurs enfants «osent» rêver de grandeur pour leur pays, dimaginer une Algérie prospère, forte et écoutée par les autres nations. Exactement, comme elle le fut, il y a trois siècles et plus d'un millénaire dans le passé. Les martyrs sont le legs le plus précieux pour un peuple. Ils maintiennent un lien solide avec son Histoire et lui donne assez de force pour regarder de l'avant. Ahmed Zabana qui a destiné ses dernières pensées à ses parents, s'est aussi adressé à tous les Algériens. «La mort pour la cause de Dieu est une vie qui n'a pas de fin et la mort pour la patrie n'est qu'un devoir», leur a-t-il dit, avec l'humilité des martyrs des causes justes. Soixante- six ans après son décès, l'Algérie, son pays, poursuit le combat, comme lui, ses camarades et sesancêtres avaient mené pour l'indépendance. La lutte de l'Algérie, aujourd'hui, est certainement moins difficile, mais grâce à la légitimité acquise par le sang des martyrs, elle peut se targuer de faire face à la machinerie occidentale à broyer de l'Africain. Dans son environnement immédiat, elle oppose sa solution qui consiste en un travail politico-diplomatique dont le but assumé est de sauvegarder les acquis des États et des sociétés qui s'étaient débarrassés de la présence coloniale, mais continuent à en subir l'influence. L'objectif de l'Algérie des millions de martyrs tient dans la lutte contre le terrorisme et l'édification de véritables nations démocratiques et solidaires. Ahmed Zabana et ses camarades peuvent reposer en paix. Les mémoires sont sauvegardées et en leur nom, la diplomatie algérienne rayonne...