La Russie a protesté samedi contre «la vision du monde cannibale du tandem anglo-saxon», au lendemain de la décision de la justice britannique d'annuler, en appel, le refus d'extrader Julian Assange, fondateur de WikiLeaks. «L'Occident a fêté dignement la Journée internationale des droits humains, célébrée le 10 décembre, et la fin du «Sommet pour la démocratie»», a ironisé la porte-parole du MAE russe, quant au sommet virtuel du président américain Joe Biden dont la Russie et la Chine ont été exclues. Entre-temps, à Londres, la ministre de l'Intérieur, Priti Patel, à droite du parti conservateur, avait annoncé un projet de loi classant le Hamas «organisation terroriste». Une décision «prise une semaine après la demande du Premier ministre israélien à son homologue britannique, en marge du sommet sur le climat, à Glasgow» dénonce le MAE palestinien qui appelle Londres à «mettre fin à la politique de deux poids, deux mesures et des doubles standards» et à retirer une « résolution (qui) est une attaque injustifiée contre le peuple palestinien, soumis aux formes d'occupation les plus odieuses, et à l'injustice historique sur laquelle repose la déclaration Balfour». En vain, bien entendu, quand on connaît les vecteurs de cette politique.

Figure emblématique de la liberté de la presse, Julian Assange mobilise une opinion internationale qui n'a jamais cessé de faire pression pour empêcher qu'il soit extradé aux Etats-Unis «où sa vie serait en grand danger». L'Australien se voit reprocher la diffusion, dès 2010, de plus de 700 000 documents classés sur les activités militaires et diplomatiques des Etats-Unis, comme à Guantanamo, en Irak et en Afghanistan. Surtout, WikiLeaks a publié, durant la présidentielle américaine de 2016, des milliers de courriels piratés de la candidate Hillary Clinton, cause supposée de sa défaite face au républicain ultra sioniste Donald Trump. Autant dire que, pour la coalition occidentale, Julian Assange est un «terroriste high tech» et non le Robin des bois de la liberté d'informer. Quand on veut noyer son chien...

A 50 ans, Assange voit donc la haute Cour de Londres le vouer à une extradition synonyme de suicide programmé. Voilà 11 longues années qu'il est privé de liberté et c'est dans la prison de haute sécurité de Bermash, près de Londres, qu'il est écroué, après avoir été arrêté à l'ambassade d'Equateur, en avril 2019, son statut de réfugié, durant sept ans, ayant été annulé par un nouveau régime de droite équatorien. Père de deux enfants avec l'une de ses avocates, Stella Moris, il risque, s'il est extradé, une condamnation à...175 ans de prison, ce qui serait, en réalité, une condamnation à la peine capitale, au nom de...la démocratie.