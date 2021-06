Passé le moment de la fascination, propre à ce type de sommet dont on pense que les conséquences peuvent aller bien au-delà du moment précis, la rencontre entre les présidents américain, Joe Biden, et russe, Vladimir Poutine, a paru, en fin de compte, des plus banales. Pour autant que l'on sache, les délibérés entre les dirigeants des deux superpuissances ont abouti à des promesses de dialogue sur les cyberattaques, une rengaine américaine, depuis que l'élection présidentielle a profité à l'abominable homme du tweet, en novembre 2016, alors que le monde entier attendait, avec des sentiments contradictoires, la dame aux camélias, Hillary Clinton. Pendant des jours et des jours, avant la tenue du sommet proposé par Joe Biden, contre toute attente, la Maison-Blanche n'avait épargné aucun des nombreux sujets de désaccords avec Moscou: l'Ukraine, bien sûr, avec en sous-entendu la question de la Crimée et de la présence pressante des forces atlantistes sur les frontières européennes de la Russie, l'Iran, la Syrie, la Chine, et bien d'autres champs de force planétaires, comme en Arctique. Volant de sommet en sommet (G7, USA-Union européenne, OTAN), le président américain avait pris soin de chauffer la salle en avertissant qu'il mettrait son interlocuteur russe face à ses responsabilités, avec un message clair et définitif selon lequel les Etats-Unis ne feront plus acte de complaisance, comme dans un passé récent. Suivez son regard. Trump parti, et le président russe toujours aussi imperturbable que jamais, il en est ressorti que les discussions ont été simplement, et fort heureusement, «constructives». En définitive, il semble que l'atmosphère à Genève ne fut en rien différente de celles qui ont régné à Londres et à Bruxelles: partout, on pouvait deviner les soupirs de soulagement et les sourires complices, après quatre années de turbulences, parfois féroces et parfois tumultueuses, imposées par le milliardaire républicain qui aura laissé, surtout, de hideux souvenirs. En fin de compte, Joe Biden a délivré un double message, en reconnaissant que le sommet de Genève a réuni «deux grandes puissances», réparant le mot «malheureux» de Barack Obama qui qualifiait la Russie de «puissance régionale», et assurant que son souhait est d'avoir avec Moscou une «relation plus stable et prévisible». Il a, de ce fait, disqualifié les très nombreux «observateurs» qui attendaient, avec une impatience morbide, de compter les «étincelles». Sous le ciel de Genève, ce jour-là, il n'y eut aucune alerte à l'incendie et le monde a poursuivi son petit bonhomme de chemin.