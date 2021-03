Mauvais élèves. On savait, depuis la nuit des temps, que notre pays, l'Algérie, se trouve dans une zone semi-aride. Donc les déclarations, lundi dernier, des responsables du secteur, ministre et gestionnaires, à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau ne devraient étonner personne. L'Algérie ne sera jamais la Norvège. Alors pourquoi faire semblant de tomber des nues lorsque sont annoncées des «horaires aménagés de distribution d'eau potable»? Hocine Zaïr le directeur général de l'Algérienne des Eaux (ADE) a mis du temps pour annoncer publiquement le rationnement. Dans les ménages on le sentait venir avec les fréquentes coupures attribuées à des travaux qui n'en finissaient pas. Tout de suite après cette annonce, l'ADE affirme disposer d'un programme de lutte contre le gaspillage d'eau intitulé «Eco'Eau 2021». Dans ce programme figure le «piquage illicite de l'eau» (une vieille «connaissance») et la réparation des fuites d'eau, un «disque rayé» appelé sans rougir «Pari-gagnant». Dans la foulée, le ministre des Ressources en eau, Mustapha Kamel Mihoubi, redécouvre les bienfaits des stations de dessalement d'eau de mer. Au 11 stations existantes, dit-il, son secteur s'attelle à réaliser de nouvelles stations pour porter de

561 millions/m3/an à 2 milliards de m3/an d'ici 2024. Toujours cette manie «futuriste». Et là, aujourd'hui, comment et pourquoi en est-on arrivé à cette situation? Qu'a-t-on fait pour prévenir ce stress alors que toutes les données du problème sont connues depuis que le monde existe? Tous les ministres qui se sont succédé à ce poste, qu'ont-ils fait? N'ont-ils aucun compte à rendre? Puisqu'il s'avère que le dessalement d'eau de mer avec le traitement des eaux usées pour l'agriculture, ces eaux non conventionnelles, sont les seules solutions viables, pourquoi avoir attendu 2021 pour commencer un programme qu'il faudra attendre 3 ans? Un programme qui sera forcément dépassé dès qu'il sera réalisé. Les besoins en eau d'un pays sont fonction de la démographie, du programme de développement (éradication de l'habitat précaire), de la gestion de la distribution, etc. Nous avons un million de naissances par an, 4 millions de logements ont été réalisés qui sont autant de nouvelles dessertes, la superficie des terres agricoles irriguées a plus que doublé en 10 ans. Les piquages, les fuites, le gaspillage font toujours partie du «décor». Un secteur à revoir de fond en comble!