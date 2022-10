Pour sa première visite à l'étranger, la cheffe du gouvernement français, Élisabeth Borne, sera «densément» entourée. Seize ministres vont l'accompagner à Alger, soit plus de 80% des membres de son gouvernement, en plus d'une délégation d'hommes d'affaires, des universitaires ainsi que des membres de la société civile. Il s'agit de participer à la 5e session du Comité intergouvernemental de haut niveau (Cihn), un rendez-vous politico-économique qui rassemble les gouvernements algérien et français. Annulée à chaque fois en raison de la dégradation des rapports entre les deux pays, la dernière réunion du Cihn remonte à décembre 2017 à Paris. On se rappelle de la crise qui a éclaté en avril 2021, quand l'ancien Premier ministre, Jean Castex, devait se rendre à Alger avec une délégation réduite à son minimum. Courroucées, les autorités algériennes ont jugé une pareille délégation trop peu ambitieuse et Castex a été contraint d'annuler son déplacement à la dernière minute. Ce n'est que partie remise et les rapports entre Algérie et Paris ont l'insigne avantage de ne jamais se plaire dans un statu quo mortifère. Tout, sauf l'indifférence entre les deux pays. Les autorités françaises espèrent que ces incidents appartiennent au passé alors que le président Emmanuel Macron s'est rendu à Alger fin août où il a signé une déclaration pour un «partenariat renouvelé entre la France et l'Algérie» avec son homologue, Abdelmadjid Tebboune.

À la tête d'une délégation aussi fournie, Élisabeth Borne vient donner un prolongement, sur le terrain, à la volonté politique affichée par le président Macron pour ressouder les liens algéro-français. Pour Matignon, cela montre l'étendue des sujets qui seront abordés sans tabous ni restrictions lors de ce déplacement de 48 heures. À commencer par le dialogue des mémoires et la question des archives qui connaît un nouveau développement. Des historiens français et algériens posent, en effet, la question «si ces archives sont la proprété exclusive de la France?».

Sur cette question mémorielle, l'Elysée garde la main. Le président Macron et son homologue Tebboune ont annoncé fin août dernier l'installation d'une commission d'historiens des deux pays pour se pencher sur les archives de la colonisation et de la guerre d'Algérie. Case incontournable, la question des visas sera abordée dans le détail entre les deux parties.

La question énergétique est évidemment dans toutes les têtes alors qu'Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, a affirmé en août que «des annonces seront faites prochainement» sur une possible augmentation des livraisons de gaz algérien à la France. C'est une nouvelle page qui sera ouverte et les relations entre les deux pays seront désormais perçues sous un tout autre prisme, loin des frictions inutiles.