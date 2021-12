Deux clashs diplomatiques majeurs, réveil des deux plus grandes causes de décolonisation de la planète, des évolutions géostratégiques inquiétantes, une guerre de 4e génération aux portes, une menace sioniste directe, l'année 2021 aura été d'une intensité particulière pour la diplomatie algérienne. On retiendra que cette dynamique n'a pas été subie, mais bien au contraire. Le président de la République ne s'est pas contenté d'esquiver les coups en attente d'autres. Premier diplomate du pays, il a été dans l'action. Il a défendu les intérêts du pays, remis un chef d'Etat et un roi à leurs places respectives. La diplomatie algérienne n'est désormais plus réactive, elle participe efficacement et résolument à la marche de la région où son influence est aujourd'hui reconnue de tous.

Sur les 12 derniers mois, Alger a été le théâtre d'un intense ballet diplomatique. Les hôtes du président de la République, entre ministres des Affaires étrangères, chefs d'Etat, envoyés spéciaux de l'ONU pour le Sahara occidental et la Libye, jusqu'au président de l'Etat de Palestine, sont unanimes à souligner le rôle positif de l'Algérie au plan régional et international. Ils ont constaté le poids d'un pays qui, en quelques mois, est parvenu à forcer le respect de tous, à freiner la progression d'Israël en Afrique, à redonner aux causes palestinienne et sahraouie leurs voix dans le concert des nations.

La spécificité du discours diplomatique algérien est qu'il a cassé le consensus terrifiant imposé par certains Etats au reste de la planète qui classe comme «vieillerie» les velléités d'indépendance des peuples. Désormais, les «vieillerie» reviennent dans les propos des dirigeants de l'ONU et de l'UA. Cette détermination très algérienne lui a valu l'estime des principales capitales du monde. Et cette image étincelante d'une diplomatie active et engagée n'est pas née du néant, ni le fruit du hasard. C'est le résultat logique d'un déploiement diplomatique responsable et d'une rigueur exemplaire dans le respect des peuples et des nations.

Contrairement à certains Etats qui ont monnayé leur positionnement sur l'échiquier régional et international, l'Algérie a montré, en 2021, une inflexibilité, tout à son honneur, sur le principe de non-ingérence dans les affaires de pays souverains et indépendants. Et c'est pour cela qu'elle est et restera incontournable dans la gestion des conflits dans sa sphère d'influence.