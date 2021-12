Désormais prompte à annoncer des calamités, la Banque mondiale, qui nous a pourtant habitués à mieux, a-t-elle changé de vocation? Alors que son rôle était de faire des constats sur la base de données chiffrées, voilà qu'elle s'adonne allégrement «au charlatanisme économique» qui nuit plus à sa réputation d'institution crédible qu'au pays auquel elle s'est violemment attaquée. Dans son dernier rapport, cette institution est allée jusqu' à prédire des catastrophes naturelles, un séisme économique et une flambée de la facture des importations qui passerait à 50 milliards de dollars en 2021! À défaut de jongler avec les chiffres et de les interroger, elle caresse la boule magique et en consigne les résultats dans un document fallacieux très loin de la réalité sociale, politique et économique de l'Algérie. En dressant des perspectives obscures pour le plus grand pays d'Afrique, la Banque mondiale est sur le point de rivaliser avec Nostradamus, celui qui publia, en 1555, ses prophéties pour les temps futurs. Nostradamus s'est fait le prophète du «glaive de Dieu éternel» qui frappera les hommes par la peste, la guerre et la famine, par des «mutations de règnes, par le dard du ciel»...

On se rappelle de la panique mondiale provoquée par les adeptes de ce futurologue. La raison? La fin du monde, prétendument annoncée pour le 11 août 1999. Admirez la précision! La prophétie, reprise et amplifiée par les médias, avait provoqué, souvenons-nous, un vent de panique. Rien de tout ça, la terre ne s'est pas arrêtée de tourner et le soleil de Dieu brille toujours sur le monde. La futurologie de Nostradamus s'exprime dans une litanie de signes qui disent que la colère de Dieu plane sur l'humanité parce que les hommes transgressent les commandements divins. Mais quel commandement a donc transgressé l'Algérie pour mériter un rapport aux prévisions aussi sombres que catastrophistes? La réponse coule de source: l'Algérie a décidé de compter ses sous en limitant au maximum ses importations. Dans l'affaire, c'est des dizaines de milliards de dollars de perdus pour les lobbies de la finance internationale et le motif est suffisant pour qu'ils actionnent leurs torpilles contre l'Algérie. Du coup, cette institution perd tout ce qu'il lui reste de crédibilité. Au service du plus offrant, elle diffuse des rapports trompeurs, fourbes et fallacieux. Sans nul doute, la démarche obéit à un agenda au service des lobbies qui n'ont jamais cessé d'instrumentaliser des campagnes hostiles à l'Algérie. L'objectif premier est d'attenter à un état stable qui refuse tout marchandage quand il s'agit de souveraineté politique et économique. Quel ratage, hélas, pour la Banque mondiale!